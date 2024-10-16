На FINOPOLIS-2024 представлен прототип зачисления в цифровых рублях

В августе 2023 года ВТБ первым из российских банков в пилотном режиме запустил операции в цифровых рублях. Участники фокус-группы протестировали оплату цифровой национальной валютой в 30 торгово-сервисных компаниях в 11 городах, которые были выбраны банками и регулятором. В рамках пилота отработаны операции по открытию счетов в цифровых рублях, переводы между физлицами и оплата цифровыми рублями товаров, работ и услуг в точках продаж по QR-кодам. Среди контрагентов банка — ряд заправочных станций, где можно приобрести топливо, напитки и снеки, «Ростелеком» — онлайн оплатить связь, интернет или доступ в цифровой кинотеатр, «Московский метрополитен» — оплатить карту «Тройка», а также благотворительные фонды «Линия жизни» и «Детские Деревни-SOS» — туда можно перевести пожертвования.