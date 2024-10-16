На FINOPOLIS-2024 представлен прототип зачисления в цифровых рублях

Posted 16 октября, 07:40
Published 16 октября, 07:40
Modified 16 октября, 07:43
Updated 16 октября, 07:43
Получение выплаты в цифровых рублях или совершение платежей выглядит максимально привычно. Например, при зачислении стипендии пользователь получает пуш-уведомление о поступлении средств. Помимо суммы и актуального баланса в сообщении указывается, что выплата осуществлена в цифровых рублях.
В ВТБ Онлайн баланс цифровых рублей отображается на отдельном счете — электронном кошельке. С него пользователь в дальнейшем сможет также осуществлять платежи и переводы — как на свои счета, так и на счета других людей. В случае со оплатой штрафа пользователь осуществляет платеж с кошелька с цифровыми рублями. В остальном пользовательский сценарий не отличается от обычной безналичной операции.
В данный момент ВТБ завершает необходимые этапы по настройке технологической инфраструктуры банка для внедрения платежей в цифровых рублях. Банк ожидает утверждения соответствующего законодательства.
«Переводы и платежи в цифровых рублях мы считаем одним из основных драйверов развития отечественного финтеха. Технология цифрового рубля позволяет гарантировать безопасность платежей. Мы уверены, что продемонстрированный нами прототип с получением стипендии и оплатой штрафов будет активно изучаться для дальнейшего внедрения этого вида платежей в России, популяризации цифрового рубля среди россиян», — отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.
«Мы заинтересованы в скорейшем предоставлении нашим клиентам всех новых финансовых инструментов. В первом квартале 2025 года ВТБ будет готов к началу операций с цифровым рублем: открывать и пополнять счета, делать переводы, принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Полагаем, что первыми наиболее активно использовать новую форму нацвалюты начнут получатели государственных выплат и пособий, и наша задача — сделать этот процесс бесшовным и не отличающимся от других безналичных операций», — сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Справка:
Цифровой рубль — цифровая форма российской национальной валюты, которую выпускает Банк России. Помимо ВТБ, в пилоте цифрового рубля принимают участие 11 банков.
В августе 2023 года ВТБ первым из российских банков в пилотном режиме запустил операции в цифровых рублях. Участники фокус-группы протестировали оплату цифровой национальной валютой в 30 торгово-сервисных компаниях в 11 городах, которые были выбраны банками и регулятором. В рамках пилота отработаны операции по открытию счетов в цифровых рублях, переводы между физлицами и оплата цифровыми рублями товаров, работ и услуг в точках продаж по QR-кодам. Среди контрагентов банка — ряд заправочных станций, где можно приобрести топливо, напитки и снеки, «Ростелеком» — онлайн оплатить связь, интернет или доступ в цифровой кинотеатр, «Московский метрополитен» — оплатить карту «Тройка», а также благотворительные фонды «Линия жизни» и «Детские Деревни-SOS» — туда можно перевести пожертвования.