РЭО подписал соглашение о сотрудничестве с производителем нетканых материалов

Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, текстильные отходы являются одним из наиболее сложных видов ТКО для утилизации. В России перерабатывают лишь около 3% таких отходов, поэтому сегодня перед отраслью поставлена амбициозная задача — запустить инфраструктуру по сбору и переработке бывшего в употреблении текстиля. Данное соглашение, подчеркнул Буцаев, в рамках которого РЭО и компания «Чистые промышленные технологии» обсудят возможность строительства объекта утилизации, станет еще одним шагом в достижении этой цели, добавил гендиректор РЭО, сообщает 56orb.ru.