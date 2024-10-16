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Posted 16 октября, 15:36

Published 16 октября, 15:36

Modified 16 октября, 15:36

Updated 16 октября, 15:36

РЭО подписал соглашение о сотрудничестве с производителем нетканых материалов

РЭО подписал соглашение о сотрудничестве с производителем нетканых материалов

16 октября 2024, 15:36
Фото: 1MI
Российский экологический оператор подписал с производителем нетканых материалов ООО «Чистые промышленные технологии» договор о сотрудничестве, в рамках которого будет создано предприятие по утилизации отходов текстиля. Соглашение подписали на полях Российского экологического форума (РЭФ) 8 октября.

Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, текстильные отходы являются одним из наиболее сложных видов ТКО для утилизации. В России перерабатывают лишь около 3% таких отходов, поэтому сегодня перед отраслью поставлена амбициозная задача — запустить инфраструктуру по сбору и переработке бывшего в употреблении текстиля. Данное соглашение, подчеркнул Буцаев, в рамках которого РЭО и компания «Чистые промышленные технологии» обсудят возможность строительства объекта утилизации, станет еще одним шагом в достижении этой цели, добавил гендиректор РЭО, сообщает 56orb.ru.

В рамках соглашения стороны будут прорабатывать меры для запуска предприятия по утилизации отходов текстильных изделий на территории Московской области.

Генеральный директор ООО «Чистые промышленные технологии» Андрей Тузинович рассказал, что проект «Рекуперация текстильных волокон с применением в нетканых материалах для различных отраслей», который осуществляют в рамках соглашения, является принципиально новым для отрасли в России.

По словам Тузиновича, подобных проектов в России не было, поскольку никто из производителей не соединил в единую цепь компетенции и опыт от сбора текстиля, переработки и выпуска финального изделия. По итогам деятельности появится возможность тиражирования проекта в регионы — с подготовкой кадров, технологией и другими знаниями, добавил гендиректор компании «Чистые промышленные технологии».

РЭО планирует также рассмотрение возможности оказания мер поддержки проекту.

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