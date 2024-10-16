rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 октября, 15:11

Published 16 октября, 15:11

Modified 16 октября, 15:13

Updated 16 октября, 15:13

Рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году

Рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году

16 октября 2024, 15:11
Фото: Изображение Midjourney
В этом году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Это станет новым рекордом сегмента: для сравнения, в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%. Такой прогноз в рамках FINOPOLIS 2024 дал заместитель президента-председателя правления В

Наибольшую долю в пассивах занимают сбережения в национальной валюте. По оценке ВТБ, их общий объем в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29% (годом ранее — 26%).

«В четвертом квартале на фоне сезонной конкуренции за клиента и вероятного роста ключевой ставки банки в борьбе за вкладчика снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки. По нашей оценке, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться еще в среднем на 1-1,5 п. п. Таким образом, средняя ставка привлечения по депозитам составит почти 18%, что станет беспрецедентно высоким значением и обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам в этом году», — прокомментировал Георгий Горшков.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика