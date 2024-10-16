Рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году

Posted 16 октября, 15:11
Published 16 октября, 15:11
Modified 16 октября, 15:13
Updated 16 октября, 15:13
Наибольшую долю в пассивах занимают сбережения в национальной валюте. По оценке ВТБ, их общий объем в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29% (годом ранее — 26%).
«В четвертом квартале на фоне сезонной конкуренции за клиента и вероятного роста ключевой ставки банки в борьбе за вкладчика снова поднимут ставки как на короткие, так и на длинные сроки. По нашей оценке, в конце года ставки по накопительным продуктам могут увеличиться еще в среднем на 1-1,5 п. п. Таким образом, средняя ставка привлечения по депозитам составит почти 18%, что станет беспрецедентно высоким значением и обеспечит россиянам рекордную доходность по вкладам в этом году», — прокомментировал Георгий Горшков.