ВТБ представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами в цифровых рублях

«Современному обществу уже недостаточно просто совершать перевод со счета на счет. Существует потребность в формировании нового доверительного пространства расчетов, где перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое и надежно защищены. Платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок, появится безопасная среда для программирования смарт- контрактов. Юридическим лицам применение смарт-контрактов с цифровым рублем позволит автоматизировать проведение расчетов по договорам, а также осуществлять мониторинг их целевого использования. Эта функциональность будет полезна и для участников финансового рынка, и для бизнеса», — рассказал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.