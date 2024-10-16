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Posted 16 октября, 14:32

Published 16 октября, 14:32

Modified 16 октября, 14:34

Updated 16 октября, 14:34

ВТБ представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами в цифровых рублях

ВТБ представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами в цифровых рублях

16 октября 2024, 14:32
Фото: starline/freepik
ВТБ представил технологию применения смарт-контрактов с использованием цифровых рублей. Прототип трехсторонней сделки был представлен в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

Банк смоделировал смарт-контракт на платформе цифрового рубля Банка России на поставку технологического оборудования, чтобы продемонстрировать, как сделки такого формата позволяют автоматизировать бизнес-процессы при расчетах.

По условиям смоделированной сделки заказчик приобрел серверное оборудование у поставщика, а ВТБ в качестве финансового партнера сделки обеспечил их взаиморасчеты в цифровых рублях с применением смарт-контракта на платформе цифрового рубля. Таким образом заказчику нужно было только подключиться к платформе ЦБ через систему «ВТБ Бизнес-онлайн» и ввести условия контракта, а поставщику — подтвердить их.

Смарт-контракт — это защищенная от взлома программа, которая исполняется в сети блокчейн при выполнении четких предопределенных условий. Все данные контракта фиксируются в блокчейне, поэтому в него нельзя несанкционированно внести изменения. В дальнейшем смарт-контракт самостоятельно проверяет каждую заявку на поставку оборудования на соответствие согласованным условиям, исключая любые ошибки. По мере выполнения каждого этапа работ смарт-контракт автоматически отмечает изменения статуса. Как только обе стороны подтверждают исполнение условий договора, поставщик мгновенно получает платеж в цифровых рублях.

«Современному обществу уже недостаточно просто совершать перевод со счета на счет. Существует потребность в формировании нового доверительного пространства расчетов, где перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое и надежно защищены. Платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок, появится безопасная среда для программирования смарт- контрактов. Юридическим лицам применение смарт-контрактов с цифровым рублем позволит автоматизировать проведение расчетов по договорам, а также осуществлять мониторинг их целевого использования. Эта функциональность будет полезна и для участников финансового рынка, и для бизнеса», — рассказал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«Сочетание технологий смарт-контракта и цифрового рубля делает расчеты безопасными и прозрачными, позволяя проверять их корректность и отслеживать все этапы прохождения средств. Такой программный комплекс, автоматизирующий все этапы сделок, может быть применен в абсолютно разных бизнес-задачах и процессах организаций любых отраслей», — отметил Виталий Сергейчук, член правления банка ВТБ.

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