В Ростове-на-Дону запланировали развитие 338 га Левобережья, включая Гребной канал

Новые возможности для застройки обозначены в южной части Ростова, на левом берегу реки Дон, в границах Кировского района. Земля вокруг Гребного канала изначально не предназначена для озеленения. С юга и востока за этим участком — незастроенная территория, на севере онграничит с автомагистралью, а в западной части примыкает к Восточному шоссе.