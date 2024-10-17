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Posted 17 октября, 11:10

Published 17 октября, 11:10

Modified 17 октября, 11:14

Updated 17 октября, 11:14

ВТБ: переток средств с ипотеки на вклады усиливается

ВТБ: переток средств с ипотеки на вклады усиливается

17 октября 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney
Рыночные ставки по депозитам и кредитам продолжают уверенный рост после очередного повышения ключевой ставки Центральным Банком. В этих условиях все больше клиентов отказываются от покупки недвижимости в пользу депозитов.

Общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть уже 420 млрд рублей. Об этом в рамках FINOPOLIS 2024 заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«В условиях стабильного повышения ключевой ставки и одновременного „охлаждения“ рынка ипотеки переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, но в итоге разместили на вклады, усиливается. Еще в середине года мы ожидали, что он составит 380 млрд рублей, но „заморозки“ на кредитном рынке и ставки выше 20% по вкладам, заставляют нас пересмотреть свой прогноз. Сейчас мы оцениваем этот переток уже минимум в 420 млрд рублей», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

С начала года клиенты ВТБ разместили в классические инструменты порядка 6,8 трлн рублей. В результате объем привлеченных средств в банке увеличился более чем на 32%, и общий портфель классических сбережений на конец сентября достиг 9,1 трлн рублей.
Важно отметить, что все продуктовые предложения ВТБ ставками доступны клиентам «Открытия», которым до конца этого года предоставляется онлайн-переход в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.

Совет директоров Банка России 22 декабря 2022 года принял решение о продаже 100% акций банка «Открытие» банку ВТБ.

Завершить объединение банков планируется до конца 2024 года.

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