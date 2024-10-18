Банк «Центр-инвест» заключил договор о стратегическом партнерстве с компанией «БСС»

Банк «Центр-инвест» активно содействует формированию программы цифрового развития региона, сотрудничая с ведущими ИТ-компаниями. Организация участвует в государственных инициативах, направленных на поддержку ИТ-предприятий и специалистов, реализует свои собственные проекты по поддержке отрасли и цифровой трансформации бизнеса клиентов. Также обучает студентов и предпринимателей современным цифровым технологиям и участвует в значимых пилотных инициативах в области финансовых технологий.