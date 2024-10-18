Банк «Центр-инвест» заключил договор о стратегическом партнерстве с компанией «БСС»

Posted 18 октября, 13:20
Published 18 октября, 13:20
Modified 18 октября, 13:22
Updated 18 октября, 13:22
Банк «Центр-инвест» и «БСС» заинтересованы в партнерстве, которое будет направлено на решение задач цифровой трансформации и формирование уникальной экосистемы цифровых продуктов и услуг для российского рынка.
Данный меморандум определяет направления сотрудничества, основанные на локальном и международном опыте. Партнерство предоставит банку «Центр-инвест» возможность расширить спектр услуг, включая использование цифровых помощников для клиентских банковских сервисов, освоение новых коммуникационных каналов через российские социальные сети, а также улучшение качества клиентского обслуживания и автоматизацию внутренних сервисов.
В рамках соглашения специалисты банка будут принимать участие в отраслевых советах ООО «БСС», чтобы обмениваться опытом и делиться передовыми практиками в сфере онлайн-банкинга и создания омниканальных платформ.
Банк «Центр-инвест» активно содействует формированию программы цифрового развития региона, сотрудничая с ведущими ИТ-компаниями. Организация участвует в государственных инициативах, направленных на поддержку ИТ-предприятий и специалистов, реализует свои собственные проекты по поддержке отрасли и цифровой трансформации бизнеса клиентов. Также обучает студентов и предпринимателей современным цифровым технологиям и участвует в значимых пилотных инициативах в области финансовых технологий.