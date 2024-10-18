Домклик: структура выдачи ипотеки не изменились после повышения ключевой ставки ЦБ

Posted 18 октября, 14:28
Published 18 октября, 14:28
Modified 18 октября, 14:29
Updated 18 октября, 14:29
Исследования аналитического центра «Домклик» показали, что показатели выдачи ипотечных кредитов в сентябре 2024 года изменились незначительно и сохранились практически на уровне предыдущих месяцев. Причем во всех сегментах ипотечного кредитования — первичном и вторичном рынке жилья, ИЖС.
Так, за период сентября 2024 года Сбербанк выдал 49,9 тыс. ипотечных кредитов, в июле — 49,8 тыс., в августе — 52,6 тыс. сделок. Общая сумма выданных ипотечных кредитов за сентябрь составила 225 млрд рублей.
Незначительное снижение спроса было отмечено после приостановки выдачи кредитов по программе «Семейная ипотека». Однако аналитики считают это явление временным и прогнозируют возобновление спроса после перераспределения лимитов по льготной программе.
Больше всего ипотечных кредитов было выдано в Москве и Санкт-Петербурге, а самое большое количество сделок в сегменте новостроек заключено по льготным ипотечным программам. Хотя, как отмечает директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, спрос на ипотеку по базовым ставкам начал расти. За сентябрь 2024 года кредитование по базовым ставкам в Санкт-Петербурге выросло на 84%, а в столице — на 44%.
На рынке строящегося жилья спрос на ипотеку сохраняется — за сентябрь 2024 года было заключено 17,3 тыс. сделок. А вот на рынке готового жилья спрос на ипотеку упал на 8,4% по сравнению с августом — в сентябре было заключено 29,1 тыс. сделок.
Аналитики пришли к выводу, что в общем итоге за 2024 год объем ипотечного кредитования вторички практически не изменился, несмотря на повышение ключевой ставки и удорожание таких кредитов. В сегменте вторичного жилья ежемесячно заключается примерно 30 тысяч ипотечных кредитов.