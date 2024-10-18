Домклик: структура выдачи ипотеки не изменились после повышения ключевой ставки ЦБ

Больше всего ипотечных кредитов было выдано в Москве и Санкт-Петербурге, а самое большое количество сделок в сегменте новостроек заключено по льготным ипотечным программам. Хотя, как отмечает директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, спрос на ипотеку по базовым ставкам начал расти. За сентябрь 2024 года кредитование по базовым ставкам в Санкт-Петербурге выросло на 84%, а в столице — на 44%.