Ростовчане стали в три раза чаще отдыхать в Крыму

Кроме того, Т2 проанализировала активность туристов в использовании мобильного интернета и голосовой связи за пределами региона. В путешествиях по России с начала 2024 года ростовчане скачали и загрузили в сеть на 42% гигабайтов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Преимущественно жители области пользовались 4G на территории Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Волгоградской и Воронежской областей. Также дончане в поездках стали чаще общаться по телефону — в сравнении с 2023 годом количество выговоренных минут увеличилось на 17%.