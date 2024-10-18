Ростовчане стали в три раза чаще отдыхать в Крыму

Posted 18 октября, 12:31
Published 18 октября, 12:31
Modified 18 октября, 12:32
Updated 18 октября, 12:32
За девять месяцев 2024 года общее количество путешественников среди клиентов Т2 из Ростовской области увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее число поездок зафиксировано в августе, наименьшее — в феврале. При этом положительная динамика наблюдается в течение всего исследуемого периода: максимальный всплеск тревел-активности отмечается в августе — число резидентов, выезжающих за пределы Ростовской области, возросло на 86%. В последний месяц лета также зафиксирована наибольшая частота поездок — в этот период пределы региона покинули 26% от общего числа туристов.
Ядро путешественников составляют дончане в возрасте 35-44 лет — их доля составляет 31%. Второе место за представителями 45-54 лет: на них приходится 20%. Наибольший прирост год к году показала возрастная категория 19-24 лет: количество молодых людей, выезжающих на отдых за пределы региона, выросло на 75%.
Мужчины в 2024 году отправлялись в поездки чаще женщин: 57% туристов — представители сильного пола, 34% из них в возрасте 35-44 лет. В этом возрастном диапазоне зафиксировано и наибольшее число путешественниц — их также 34%.
Среди внутренних направлений абсолютным лидером стал Краснодарский край, затем — Москва и область, Республика Крым. Также в топ вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ставропольский край, Волгоградская и Воронежская области.
Наиболее высокие темпы роста турпотока демонстрирует Крым — количество туристов на полуострове выросло в 3 раза год к году. Ранее T2 первым из операторов отменил роуминг и упразднил дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в южных регионах минуты и гигабайты теперь тарифицируются как дома. Они расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана. По прибытии в Крым и Севастополь абонент автоматически регистрируется в сети оператора «Миранда».
Побережье полуострова и Кубани пользовались у дончан популярностью с июня по сентябрь, столичные регионы — в июле–августе, Ставрополье было востребовано в течение всего исследуемого периода вне зависимости от сезона. Реже других жители Ростовской области посещали Ненецкий автономный округ, Чукотку и Забайкальский край. В основном представители региона совершали поездки по стране продолжительностью 4-8 дней.
Самым популярным зарубежным направлением у туристов стала Абхазия. Наряду с республикой в топ востребованных направлений вошли Турция, Армения, Грузия, Узбекистан и Беларусь. Также дончане проводили отпуска и в экзотических местах: Кабо-Верде, Конго, Эфиопии, Сент-Винсент и Гренадинах, Доминике и других.
Продолжительность зарубежных поездок в среднем составила 6-7 дней.
Кроме того, Т2 проанализировала активность туристов в использовании мобильного интернета и голосовой связи за пределами региона. В путешествиях по России с начала 2024 года ростовчане скачали и загрузили в сеть на 42% гигабайтов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Преимущественно жители области пользовались 4G на территории Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Волгоградской и Воронежской областей. Также дончане в поездках стали чаще общаться по телефону — в сравнении с 2023 годом количество выговоренных минут увеличилось на 17%.
За пределами страны больше всего 4G-интернета и минут было потрачено в Турции. В топ-3 по мобильному трафику также входят Египет и Китай, по голосовому — Беларусь и Абхазия. При этом самые активные пользователи скоростного интернета отдыхали в Иране.
В исследовании Т2 учитывала обезличенные данные клиентов компании, покидающих пределы домашнего региона на срок от трех дней.