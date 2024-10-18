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Posted 18 октября, 14:00

Published 18 октября, 14:00

Modified 7 ноября, 14:11

Updated 7 ноября, 14:11

СОГАЗ и Генбанк подписали соглашение о стратегическом партнерстве

СОГАЗ и Генбанк подписали соглашение о стратегическом партнерстве

18 октября 2024, 14:00
Фото: 1MI.
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Соглашение на площадке Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 подписали Председатель Правления АО «ГЕНБАНК» Елена Блинова и исполнительный директор АО «СОГАЗ» Елена Епишина.

Соглашение направлено на развитие стратегического партнерства и призвано способствовать повышению привлекательности финансовых продуктов, предлагаемых клиентам. В дополнение к соглашению стороны заключили агентский договор, по которому Генбанк будет предлагать клиентам страховые продукты СОГАЗа в Крыму.

«Мы всегда стремимся расширять нашу продуктовую линейку, чтобы предлагать клиентам лучшие решения, соответствующие их потребностям и жизненной ситуации. Поэтому мы рады видеть СОГАЗ в числе наших надежных партнеров. В ближайшее время в офисах Генбанка наши клиенты смогут оформить страховые продукты СОГАЗа для защиты их кредитных обязательств, финансов, имущества, а также жизни и здоровья», — сказал Елена Блинова.

«Заключение договора с Генбанком полностью отвечает стратегическим интересам СОГАЗа по развитию бизнеса в Крыму. Мы готовы предлагать клиентам Генбанка как коробочные страховые продукты, так и индивидуальные решения, адаптированные под их запрос. Мы видим большой потенциал в развитии страхования как заемщиков банка — физических лиц, так и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей», — отметила Елена Епишина.

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