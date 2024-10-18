ВТБ присвоил имя второму дальневосточному леопарду

«Этот молодой самец, всего год от роду, уже проявляет характер настоящего хищника. Активный и выносливый, он готовится стать хозяином своей территории в национальном парке „Земля леопарда“. Учась у своей матери, самки по имени Герда, он с каждым днем совершенствует навыки охоты и демонстрирует природную силу. Котенок уже использует инстинкты и ловкость, столь важные для выживания в дикой природе. К полутора годам этот молодой леопард начнет самостоятельную жизнь, готовый к вызовам, которые принесет ему взрослая жизнь в дикой природе», — рассказал Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». Социальная ответственность ВТБ — ключевой элемент культуры банка, часть ДНК бизнес-структуры. Бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия России рассматриваются банком как вклад в обеспечение здоровья и благополучия будущих поколений России. Поэтому экологические проекты реализуются в рамках целевой программы «Здоровая страна», созданной в интересах нацпроектов «Здравоохранение», «Экология» и «Демография».