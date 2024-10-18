ВТБ присвоил имя второму дальневосточному леопарду

Posted 18 октября, 08:21
Published 18 октября, 08:21
Modified 18 октября, 08:22
Updated 18 октября, 08:22
ВТБ символически опекает семью больших кошек: маму и ее троих котят. Ранее подписчики официальных сообществ банка в социальных медиа выбрали главе кошачьего семейства имя — Герда.
«Мы с большой ответственностью относимся к роли Хранителя семейства леопардов и с интересом наблюдаем за жизнью наших подопечных. Когда котенок Герды подрос и стало понятно, что это мальчик, мы вновь обратились за помощью в выборе имени к команде банка, привлекли наших партнеров — на этот раз из ДВФУ, а окончательный выбор оставили за подписчиками телеграм-канала банка. Так каждый из нас смог соприкоснуться с жизнью больших краснокнижных кошек и отдать свой голос за понравившееся имя для подросшего котенка Герды», — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
Имя Феникс символизирует возрождение леопардов, их силу и притягательную красоту. За него отдали более четверти голосов. Имена на голосование предлагали сотрудники банка и студенты дальневосточных вузов — участники кейс-чемпионата «Лаборатория бизнес-решений ВТБ», завершившегося накануне на площадке ДВФУ. Конкурсанты разрабатывали стратегию развития национального парка «Земля леопарда». Финалисты состязания получили возможность выдвинуть свои варианты имен для леопарда и отправиться на экскурсию в национальный парк.
«Этот молодой самец, всего год от роду, уже проявляет характер настоящего хищника. Активный и выносливый, он готовится стать хозяином своей территории в национальном парке „Земля леопарда“. Учась у своей матери, самки по имени Герда, он с каждым днем совершенствует навыки охоты и демонстрирует природную силу. Котенок уже использует инстинкты и ловкость, столь важные для выживания в дикой природе. К полутора годам этот молодой леопард начнет самостоятельную жизнь, готовый к вызовам, которые принесет ему взрослая жизнь в дикой природе», — рассказал Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». Социальная ответственность ВТБ — ключевой элемент культуры банка, часть ДНК бизнес-структуры. Бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия России рассматриваются банком как вклад в обеспечение здоровья и благополучия будущих поколений России. Поэтому экологические проекты реализуются в рамках целевой программы «Здоровая страна», созданной в интересах нацпроектов «Здравоохранение», «Экология» и «Демография».
За время сотрудничества с «Землей леопарда», с 2023 года, ВТБ приобрел тягач для нужд заповедных территорий и пять автомобилей УАЗ для охраны от браконьеров и лесных пожаров. Банк продолжает активно поддерживать природоохранную работу национального парка.
Программа «Хранитель леопарда» была запущена «Землей леопарда» в 2014 году для привлечения внимания к работе по сохранению дальневосточного леопарда. За 12 лет работы дирекции заповедников популяция этого животного выросла более чем в 3 раза — с 35 до 129 особей.