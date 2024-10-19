В комплексе будущего «Движение61» стартовали продажи квартир

Posted 19 октября, 07:00
Published 19 октября, 07:00
Modified 19 октября, 07:00
Updated 19 октября, 07:00
Проект «Нового Ростова» поражает своим масштабом и инфраструктурой, о которой жители других районов донской столицы могут только мечтать. Здесь возведут 6 школ, 11 детских садов, поликлиники и спортивные комплексы. Появится 2 парка, 14 бульваров, бассейн, культурные и досуговые центры, множество ресторанов и даже ледовый дворец.
«Движение61», где стартовали продажи квартир, удивляет не только масштабом и уровнем комфорта, но и доступным расположением. Жители легко смогут добираться как в центр, так и в любую другую часть города.
Территория комплекса объединяет новые технологии и близость к природе. Днем здесь царит спокойствие, а когда наступает вечер, «Движение61» буквально оживает: включаются фонари, загорается яркая подсветка. Интерактивные экраны и световые инсталляции создают настоящий вау-эффект. Бульвар из тихого уголка превращается в центр жизни квартала.
Дворы комплекса закрыты для машин. Это идеальное место для отдыха на свежем воздухе или тренировки в современной спортивной зоне прямо под окнами. Для детей есть безопасные и яркие игровые площадки, от которых они будут в восторге.
В «Движении61» все создано для уюта. Это и стильный холл и квартирная планировка, продуманная до мелочей. Разнообразие планировок позволяет каждому выбрать свой сценарий жизни.
Например квартиры на 22 этаже позволят насладиться захватывающими видами на «Новый Ростов». А для любителей камерной атмосферы подойдут подъезды с 9 этажами. На каждом этаже всего по 4 квартиры, здесь царит покой. тишина и никаких заполненных лифтов.
В комплексе есть как компактные 1-комнатные планировки для тех, кто предпочитает экономичность и минимализм, так и трехкомнатные с двумя лоджиями и гардеробной.
Днем старта продаж квартир в уникальном комплексе «Движение61» выбрано 19 октября. Как отмечают представители застройщика, первые покупатели получат не только возможность выбрать идеальную планировку и вид из окна, но и специальные условия. Застройщик проекта — группа компаний «ЮгСтройИнвест». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте.
О других эксклюзивных преимуществах этого проекта можно узнать в отделе продаж по адресу ул. Златоустовская, 1 или по номеру 88004446100.