rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября, 07:00

Published 19 октября, 07:00

Modified 19 октября, 07:00

Updated 19 октября, 07:00

В комплексе будущего «Движение61» стартовали продажи квартир

В комплексе будущего «Движение61» стартовали продажи квартир

19 октября 2024, 07:00
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
Реклама. ООО «СЗ-1 „ЮСИ-ДОН“. erid: LjN8KaY1j
Новый жилой комплекс «Движение61» расположился в одной из самых перспективных локаций нашего города — «Новом Ростове». На территории площадью 367 га, где раньше находился Старый аэропорт, скоро появится «город в городе».

Проект «Нового Ростова» поражает своим масштабом и инфраструктурой, о которой жители других районов донской столицы могут только мечтать. Здесь возведут 6 школ, 11 детских садов, поликлиники и спортивные комплексы. Появится 2 парка, 14 бульваров, бассейн, культурные и досуговые центры, множество ресторанов и даже ледовый дворец.

«Движение61», где стартовали продажи квартир, удивляет не только масштабом и уровнем комфорта, но и доступным расположением. Жители легко смогут добираться как в центр, так и в любую другую часть города.

Территория комплекса объединяет новые технологии и близость к природе. Днем здесь царит спокойствие, а когда наступает вечер, «Движение61» буквально оживает: включаются фонари, загорается яркая подсветка. Интерактивные экраны и световые инсталляции создают настоящий вау-эффект. Бульвар из тихого уголка превращается в центр жизни квартала.

Дворы комплекса закрыты для машин. Это идеальное место для отдыха на свежем воздухе или тренировки в современной спортивной зоне прямо под окнами. Для детей есть безопасные и яркие игровые площадки, от которых они будут в восторге.

В «Движении61» все создано для уюта. Это и стильный холл и квартирная планировка, продуманная до мелочей. Разнообразие планировок позволяет каждому выбрать свой сценарий жизни.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Например квартиры на 22 этаже позволят насладиться захватывающими видами на «Новый Ростов». А для любителей камерной атмосферы подойдут подъезды с 9 этажами. На каждом этаже всего по 4 квартиры, здесь царит покой. тишина и никаких заполненных лифтов.

В комплексе есть как компактные 1-комнатные планировки для тех, кто предпочитает экономичность и минимализм, так и трехкомнатные с двумя лоджиями и гардеробной.

Днем старта продаж квартир в уникальном комплексе «Движение61» выбрано 19 октября. Как отмечают представители застройщика, первые покупатели получат не только возможность выбрать идеальную планировку и вид из окна, но и специальные условия. Застройщик проекта — группа компаний «ЮгСтройИнвест». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте.

О других эксклюзивных преимуществах этого проекта можно узнать в отделе продаж по адресу ул. Златоустовская, 1 или по номеру 88004446100.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика