Алексей Логвиненко принял участие в Дне древонасаждения

— Сегодня мы сажаем деревья всей школой. В посадке принимает участие каждый класс. Мне больше нравятся туи. На прошлой неделе мы с родителями уже посадили несколько штук у себя во дворе. На мой взгляд такие мероприятия помогают нам объединиться и стать единым целым, кроме того, всегда будет, что показать своим детям, например — вот это дерево, — пояснила школьница.