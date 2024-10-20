Алексей Логвиненко принял участие в Дне древонасаждения

Posted 20 октября, 06:55
Published 20 октября, 06:55
Modified 20 октября, 06:57
Updated 20 октября, 06:57
Глава администрации города Алексей Логвиненко также не остался в стороне и присоединился к празднику.
Вместе с учениками школы № 72 и их родителями, глава администрации города высадили Аллею школьной семьи, которая расположились перед учебным заведением, радуя глаз количеством высаженных деревьев. За это субботнее утро на школьной территории появилось 65 новых деревьев, среди них сосны, туи, клены, березы, липы, церсисы и рябины.
Алексей Логвиненко напомнил, что традиция древонасаждения зародилась в далеком 1910 году и только благодаря энтузиазму горожан она продолжается.
— Сейчас мы продолжаем эту зеленую эстафету более чем с вековой историей. «Зеленый десант» охватил все районы города. Мероприятия по озеленению проходят на территории школ, детсадов, учреждений соцзащиты, спорта, здравоохранения и на предприятиях. Сегодня — тот самый случай, когда про пасмурное небо можно сказать: с погодой повезло! Прохладно, но это самое идеальное время для высадки зеленых насаждений, — сказал Алексей Логвиненко.
Школа № 72 новое учебное заведение, оно открылось в микрорайоне Левенцовка 1 сентября этого года и уже здесь получают знания почти 1300 учеников. Для детей и их родителей, присоединиться к Дню древонасаждения большая честь. Евтукова Софья учится в 9 «Б», по ее словам подобные мероприятия не только поднимают настроение, но и заставляют гордиться своим городом.
— Сегодня мы сажаем деревья всей школой. В посадке принимает участие каждый класс. Мне больше нравятся туи. На прошлой неделе мы с родителями уже посадили несколько штук у себя во дворе. На мой взгляд такие мероприятия помогают нам объединиться и стать единым целым, кроме того, всегда будет, что показать своим детям, например — вот это дерево, — пояснила школьница.
Елизавета Петрова мать троих детей. Сегодня они пришли без папы, так как он срочно уехал по рабочим делам. Молодая мама говорит, что раньше, когда день древонасаждения проходил в садиках, они ходили всей семьей, но сегодня пришли не полным составом.
— Я больше всего люблю березы и клены и сейчас мы будем сажать березу. Мы проживаем недалеко, поэтому сможем регулярно посещать наше дерево ухаживать за ним, — добавила Елизавета Петрова.
По случаю предстоящего Дня отца школьники испекли и угостили Алексея Логвиненко яблочным пирогом, который ассоциируется с семейным уютом. Это угощение давно стало негласным символом молодого праздника.
— Пироги получились очень вкусными. Спасибо ребятам за угощение! Вдвойне приятно, что теперь дети вместе с родителями смогут ухаживать за деревьями и наблюдать, как они растут на протяжении всех лет обучения в школе, — отметил Алексей Логвиненко.
Добавим, что весь используемый посадочный материал находился на особом контроле. Также глава администрации города поручил обеспечить качественный уход за высаженными в школьном дворе деревьями и кустарниками.
После посадки деревьев у школы Алексей Логвиненко принял участие в посадке деревьев на Зеленом острове. В это утро там сажали растения депутаты Законодательного Собрания региона и городской Думы. Им помогали жители города, студенты и волонтеры. Общими усилиями участники «Зеленой эстафеты» посадили 35 деревьев и 8 кустарников, среди которых были сосны, ивы, катальпы и можжевельник.
— Организаторы посадки деревьев на Зеленом острове не только предоставили участникам необходимый инвентарь, но и угостили их горячем чаем и выпечкой. Также здесь работала полевая кухня, а творческие коллективы заряжали позитивным настроением, — поделился впечатлениями Алексей Логвиненко.
Всего за 19 октября в Дне древонасаждения приняли участие почти 7 тысяч человек. Ростовчане высаживали деревья целыми семьями, озеленяя свои дворы, парки, скверы и другие общественные пространства. Только за один день в городе прибавилось 4 тысячи новых деревьев и 7,5 тысяч кустарников.
По словам главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, в городе за этот день появилось более 40 аллей, которые расположились на территориях школ и детсадов. В Суворовском появилась аллея в честь участников СВО, а в честь Года семьи жители этого микрорайона заложили «Аллею школьной семейной династии» из 50 кленов.
Помимо этих объектов, в Ростове появились аллеи, посвященные детству, дружбе, педагогам, первоклассникам, маленьким патриотам и выпускникам.
— В рамках Года семьи в парке Левобережном заложена и обустроена новая тематическая зона «Остров любви». Ее украсили сосны, японские ивы, тюльпаны, туи. В парке им. М. Горького оформлена ландшафтная композиция с тематическим камнем «275 лет городу Ростову-на-Дону», появился Вишневый сад. В парке им. В. Черевичкина была открыта Аллея стипендиатов главы Администрации города Ростова-на-Дону, а в парке 1 Мая в память о певце Юрии Шатунове заложили аллею «Белые розы». Там высадили около тысячи саженцев роз разных сортов, — подвел итог Алексей Логвиненко.
Глава администрации города поблагодарил всех ростовчан, кто присоединился к празднику и напомнил, что все жалеющие, кто не смог внести вклад в озеленение города сегодня, сможет это сделать и в другое время, так как осенние Дни древонасаждения продлятся в Ростове до середины ноября.