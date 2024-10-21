В «Развлечёбе» появился анимированный переводчик для глухих и слабослышащих детей

Анимированный переводчик РЖЯ Артём поможет юным глухим и слабослышащим зрителям подтянуть математику, повторить грамматику, полюбить историю, изучить окружающий мир, а также познакомиться с Энциклопедией, где в развлекательной форме рассказывается про разные явления и изобретения. Это современная технология, которая позволяет точно перенести профессиональный перевод на РЖЯ в анимированную модель, нативно интегрированную в анимационный сериал «Развлечёба». Для этого в студии STEREOFORMA, партнера этого проекта, записывается работа специалиста, который свободно владеет РЖЯ. Затем его жесты «переносятся» на анимированную модель — Артёма. Благодаря этому дети смогут понимать содержание сериала без языковых барьеров. Работа над сериалом велась с привлечением экспертов и НКО, профессионально занимающихся помощью семьям, в которых растут слабослышащие и глухие дети.