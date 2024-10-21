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Posted 21 октября, 12:32

Published 21 октября, 12:32

Modified 21 октября, 12:34

Updated 21 октября, 12:34

В «Развлечёбе» появился анимированный переводчик для глухих и слабослышащих детей

В «Развлечёбе» появился анимированный переводчик для глухих и слабослышащих детей

21 октября 2024, 12:32
Фото: ПАО «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком». erid: LjN8KDAsw
С 21 октября в обучающем мультсериале «Развлечёба» (6+) появился анимированный помощник Артём, который впервые в России переводит происходящее на русский жестовый язык (РЖЯ).

Познавательный сериал «Развлечёба» (6+) с переводом будет доступен в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), эфире канала «СТС Kids» и на платформе «билайн тв».

Видео с переводчиком Артёмом: https://disk.yandex.ru/i/UWMmDMsx6j8-rQ

По данным профильных экспертов, в России проживает около 13 млн человек с особенностями слуха, включая детей. В стране работает более 160 специализированных школ для глухих и слабослышащих детей. Однако специалисты в школах, коррекционных и дошкольных учреждениях сталкиваются с недостатком кино- и видеоматериалов, адаптированных для таких детей. Эта проблема актуальна и для родителей.

Анимированный переводчик РЖЯ Артём поможет юным глухим и слабослышащим зрителям подтянуть математику, повторить грамматику, полюбить историю, изучить окружающий мир, а также познакомиться с Энциклопедией, где в развлекательной форме рассказывается про разные явления и изобретения. Это современная технология, которая позволяет точно перенести профессиональный перевод на РЖЯ в анимированную модель, нативно интегрированную в анимационный сериал «Развлечёба». Для этого в студии STEREOFORMA, партнера этого проекта, записывается работа специалиста, который свободно владеет РЖЯ. Затем его жесты «переносятся» на анимированную модель — Артёма. Благодаря этому дети смогут понимать содержание сериала без языковых барьеров. Работа над сериалом велась с привлечением экспертов и НКО, профессионально занимающихся помощью семьям, в которых растут слабослышащие и глухие дети.

Сегодня «Развлечёба» — это 355 полезных эпизодов для детей и их родителей с познавательной информацией по математике, русскому языку, окружающему миру, литературе, безопасности, финансовой грамотности, а также по английскому, испанскому и французскому языкам. Кубокот — это главный герой мультсериала «Развлечёба», также он является помощником ребенка в одноименном мобильном приложении для подготовки детей к школе, которое используют сотни тысяч пользователей мобильных устройств.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы:

«На создателях детского контента всегда лежит огромная ответственность перед детьми и перед родителями. Поэтому мы стремимся не только развлекать детей, но и давать им полезную информацию, наполнять их жизнь правильными смыслами. Анимированный переводчик РЖЯ — важная инициатива, которая делает образовательный контент доступным для детей с нарушениями слуха. Он поможет лучше усваивать учебный материал, развивать языковые навыки и получать радость от процесса обучения».

Лев Макаров, руководитель телеканала «СТС Kids»:

«“Развлечёба» — это уникальный проект, который помогает детям учиться в игровой форме. Благодаря увлекательным роликам и интерактивным заданиям наши юные зрители могут легко и весело осваивать школьную программу: теперь это будет доступно и для глухих и слабослышащих детей. Имя Артём было выбрано неслучайно. В 2018 году оно стало самым популярным в России среди новорожденных мальчиков. Сегодня зрители шести лет — это основная аудитория «Развлечёбы», которая активно готовится к школе».

Алла Маллабиу, генеральный директор АНО «Я тебя слышу»:

«Национальная Медиа Группа сделала огромный шаг в сторону помощи глухим детям — той аудитории, которой необходима визуальная поддержка. Перевод на русский жестовый язык обеспечит глухим детям безбарьерный доступ к развлекательному и образовательному контенту, сделает его понятным, расширит представления о мире и поможет освоить школьную программу. Для глухих детей появился персонаж, который говорит на одном с ними языке, а поддержать слабослышащих детей можно, отсканировав QR-код в начале каждой серии. Все собранные средства будут направлены на программу поддержки семей с глухими и слабослышащими детьми „Мой малыш не слышит. Что делать?“».

Владислав Колесников, слабослышащий, сурдопедагог, магистр дефектологии, переводчик русского жестового языка, куратор программ для сообщества глухих Дома культуры «ГЭС-2»:

«Важно, что перевод на РЖЯ вернулся на телевидение, но в основном это новостные передачи. Тем ценнее инициатива „Развлечёбы“, вводящая в сериал анимированного переводчика. Жестовый язык в сериале не только делает образовательный контент доступным для глухих и слабослышащих детей, но и знакомит слышащих детей с этим языком, а значит, и с культурой глухих».

Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru:

«Для Wink.ru развитие детского и семейного контента — важный приоритет, мы отмечаем бурный рост его просмотров в последнее время. Недавно в онлайн-кинотеатре появилась специальная подписка „Wink Дети“, которая включает 23 детских телеканала, 8 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, развивающие игры и приложение для подготовки к школе. Важно, чтобы контент был доступен для понимания всей аудитории. Мы рады, что сериал „Развлечёба“ с первым в России переводчиком на русский жестовый язык позволит детям с нарушением слуха развиваться наравне со сверстниками».

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