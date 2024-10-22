Беременность и роды: отличия российской системы ОМС от иностранных аналогов

Posted 22 октября, 12:47
Published 22 октября, 12:47
Modified 22 октября, 12:47
Updated 22 октября, 12:47
Журналисты «Комсомольской правды» провели анализ доступности медицинской помощи для беременных женщин и детей в России по сравнению с другими странами.
В нашей стране женщины, ожидающие ребенка, имеют возможность встать на учет на ранних сроках беременности, что не только помогает контролировать их здоровье, но и позволяет получать поддержку от государства. Средний размер ежемесячного пособия для тех, кто встал на учет до 12 недель, составляет 16 800 рублей, пишет newsnn.ru.
В рамках ОМС беременные получают бесплатный доступ к консультациям различных специалистов, таких как гинекологи, терапевты и стоматологи. Кроме того, они проходят три ультразвуковых исследования и делают ряд обязательных анализов. Расходы на роды они также не несут. С 1 февраля 2024 года родители могут получить материнский капитал в размере 631 тысячи рублей на первого ребенка и дополнительно 202 тысячи на второго.
Для сравнения: в США расходы на роды составляют приблизительно 2000 долларов, а доступ к качественным медицинским услугам ограничивается страховыми программами, которые не всегда покрывают все расходы. В других странах ситуация другая: например, в Китае существует обязательное медицинское страхование, но затраты на роды могут достигать 271 000 рублей, поскольку власти провинций сами решают, какие услуги беременным будут предоставляться бесплатно, а какие нет.
В Великобритании роды и последующее наблюдение за пациентками бесплатны, и из государственного бюджета на эти нужды выделяется 10% ежегодно. Во Франции бюджет покрывает всего 70% медицинских услуг, остальную часть расходов вынуждены брать на себя родственники. В Объединенных Арабских Эмиратах набор предоставляемых услуг зависит от типа страховки. Например, если женщина забеременела вне брака или старше возраста, указанного в страховке, она не сможет рассчитывать на бесплатные услуги. В Индии большинство граждан обращается за частной медицинской помощью, а страховка предоставляется лишь для самых бедных слоев населения.
Кроме того, борьба с бесплодием в России по-прежнему является важной проблемой. С 2013 года экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) стало доступно в рамках ОМС, и с тех пор выполнено более 800 тысяч процедур. В 2023 году было проведено 108 700 ЭКО.
С начала этого года мужчины и женщины, желающие стать родителями, могут воспользоваться услугами по проверке репродуктивного здоровья в рамках полиса ОМС.
«За первое полугодие 2024 года порядка 600 тыс. застрахованных в ОМС прошли исследование репродуктивного здоровья, и каждый месяц востребованность такой диагностики возрастает», — сообщал председатель ФОМС Илья Баланин.
Также следует подчеркнуть, что текущий уровень социально-демографического развития страны оценивается в том числе по так называемому коэффициенту младенческой смертности. Наиболее высокие показатели наблюдаются в Нигерии — 73‰, в то время как одни из самых низких зафиксированы в Швеции — 1,9‰. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 2023 год, уровень детской смертности в России равен 4,2‰, тогда как 20 лет назад он достигал 15,3‰. В настоящее время данный показатель в России менее значителен, чем в Соединенных Штатах, где он равен 5,4‰.