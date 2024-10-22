Беременность и роды: отличия российской системы ОМС от иностранных аналогов

Также следует подчеркнуть, что текущий уровень социально-демографического развития страны оценивается в том числе по так называемому коэффициенту младенческой смертности. Наиболее высокие показатели наблюдаются в Нигерии — 73‰, в то время как одни из самых низких зафиксированы в Швеции — 1,9‰. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 2023 год, уровень детской смертности в России равен 4,2‰, тогда как 20 лет назад он достигал 15,3‰. В настоящее время данный показатель в России менее значителен, чем в Соединенных Штатах, где он равен 5,4‰.