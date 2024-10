Как говорят зумеры: учим молодежный сленг и финансовую грамотность

Оба термина произошли от английских сокращений. LOL — laughing out loud, ROFL — rolling on the floor laughing. Первое переводится как «громко смеяться», а второе — «валяться на полу со смеху». То есть рофл — более сильное выражение, чем лол. Хотя оба означают просто что-то смешное. Еще слово рофл образует глагол «рофлить». А вот сказать «лоллить» вряд ли можно.