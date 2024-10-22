Как говорят зумеры: учим молодежный сленг и финансовую грамотность

И два самых важных правила пользования кредитной картой в любом возрасте: а) нельзя пропускать сроки внесения платежей и б) не стоит тратить с карты больше, чем потом сможешь вернуть. Лучше, если ваши расходы по карте не будут превышать 30% от дохода в месяц, в противном случае быстро закрыть долг не получится. С возвратом денег на кредитку лучше укладываться в беспроцентный период, это самая выгодная стратегия.