Как говорят зумеры: учим молодежный сленг и финансовую грамотность

Posted 22 октября, 13:54
Published 22 октября, 13:54
Modified 22 октября, 14:08
Updated 22 октября, 14:08
Свой сленг есть у каждого поколения молодых людей. Нынешние сорокалетние помнят, как они рамсили, понтовались и все кенты хотели лавэ. А их родители прекрасно знают, что такое «шнурки в стакане».
Но язык нынешней молодежи — так называемого поколения зумеров — иногда понять, кажется, вообще невозможно. Как отличить кринж от шейма? Кто флексит, а кто форсит?
RostovGazeta попыталась разобраться в самых популярных выражениях языка двадцатилетних. А эксперты Банка ВТБ помогли составить советы по финансовой грамотности, актуальные в любом возрасте. Результатом коллаба стал этот небольшой словарь.
Пожалуй, одно из самых распространенных выражений зумеров. Что-то в этом есть, ведь, как говорит один современный писатель, молодость — время стыда. Кринжем называют все, что вызывает неловкость: ситуации, в которые попадает человек, чьи-то слова (в том числе родителей) или поведение друзей, за которых приходится краснеть. Кринжовой может быть одежда, в которой стыдно появиться на людях.
«Эти штаны — полный кринж».
Материальная самостоятельность — это, конечно, здорово. Стать более независимым в денежном плане можно, если обзавестись кредиткой. Многие банки оформляют кредитные карты молодым людям от 18 лет. В некоторых случаях даже не надо подтверждать источники доходов.
И два самых важных правила пользования кредитной картой в любом возрасте: а) нельзя пропускать сроки внесения платежей и б) не стоит тратить с карты больше, чем потом сможешь вернуть. Лучше, если ваши расходы по карте не будут превышать 30% от дохода в месяц, в противном случае быстро закрыть долг не получится. С возвратом денег на кредитку лучше укладываться в беспроцентный период, это самая выгодная стратегия.
Это слово происходит от английского crush — «разбивать». Так называют того или ту, в кого человек влюблен по уши, часто безответно. Нередко крашем становится знаменитость — звезда кино, соцсетей или спортсмен.
«Видела Тимоти Шаламе в новом фильме? — Да, он краш!»
В соцсетях и мемах часто можно встретить сочетание «POV: … „, после которого идет описание какой-нибудь ситуации. POV — Point of view, дословно переводится как „точка зрения“. Это выражение означает личный взгляд, свое решение какой-то проблемы. Обычно так начинают короткие описания необычной или смешной истории.
«POV: Когда в детстве делаешь себе платье из шторы».
Вставка: А вот еще один POV: вы приходите в банк просить кредит, а вам отказывают. Вас что, хейтят (ненавидят, презирают) на пустом месте? Нет же. Просто у вас нет кредитной истории или она испорчена. В первом случае, если кредитная история нулевая, начать ее поможет покупка товара в рассрочку, оформление кредитной карты или получение микрозайма.
Эксперты ВТБ говорят, что для молодого человека создать хорошую историю лучше всего поможет первая кредитная карта с небольшим лимитом. Главное — соблюдать два золотых правила, которые мы описали выше, и не портить свое финансовое реноме.
Для чего нужна кредитная история? Начав формировать свою «финансовую биографию», примерно к 23-24 годам вы уже будете иметь репутацию надежного заемщика. А это необходимо для более серьезных целей. Например, если захочется купить машину в автокредит (чтобы впечатлить краша) или квартиру в ипотеку.
Наверняка многие слышали выражение «выдать базу». Оно означает «сказать что-то само собой разумеющееся», «повторить общеизвестные истины». Часто это выражение используется в споре, когда один из участников дискуссии в качестве аргумента называет очевидные вещи.
«Сторонники теории плоской Земли жестоко ошибаются — планета ведь круглая! — Лол, выдал базу».
Оба термина произошли от английских сокращений. LOL — laughing out loud, ROFL — rolling on the floor laughing. Первое переводится как «громко смеяться», а второе — «валяться на полу со смеху». То есть рофл — более сильное выражение, чем лол. Хотя оба означают просто что-то смешное. Еще слово рофл образует глагол «рофлить». А вот сказать «лоллить» вряд ли можно.
«Сказали, стипендию в этом месяце не дадут. — Рофлишь что ли?»
Это слово произошло от английского swag — «пожитки, награбленное добро». Выражение пришло из сленга рэперов, которые, как известно, любят пустить пыль в глаза дорогими шмотками и аляповатыми украшениями. Так что свэг означает «броский внешний вид, яркий наряд и обилие украшений, часто безвкусных».
«Посмотри на этого парня, он точно на свэге!»
Вставка: Да, иногда хочется быть на свэге и выделяться из толпы брендовыми шмотками и (фальшивыми) бриллиантами. Но что делать, если на яркий фит (одежду) не хватает денег? Ни в коем случае не покупать в кредит!
Эксперты Банка ВТБ предупреждают: импульсивные, незапланированные покупки, которые вам, скорее всего, не очень-то и нужны, — это опасная практика. Брать кредит на модные кроссовки, покупать в рассрочку массивную цепь из золота — жесты, конечно, красивые, но не очень умные с точки зрения финансовой грамотности. Запомните, свэг — на один день, кредит — надолго.
Если не рассчитать свои материальные возможности, есть риск влезть в крупные долги и начать пропускать регулярные взносы. А это тут же отразится на кредитной истории. Исправить ее — очень трудно. Поэтому оставьте недоступный свэг рэперам, а сами со своими бести (лучшими друзьями) наслаждайтесь молодостью и финансовой свободой.
Молодость — время экспериментов и открытий. Открывая для себя новых людей, новые возможности и мир финансовых инструментов, главное — помнить о правилах. Не брать кредиты, если не знаете, как отдавать. Соблюдать сроки выплат без напоминаний из банка. Откладывать на будущее, пусть и по чуть-чуть.
Да, молодость еще и время, когда хочется (а иногда и нужно!) нарушать правила. Вот только с деньгами, кредитами и банками лучше найти общий язык и дружить. И тогда вы будете настоящий слэй (молодец).