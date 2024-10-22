Налоги, бюджет и опека стали главными вопросами на заседании городской Думы Ростова

Posted 22 октября, 15:26
Published 22 октября, 15:26
Modified 22 октября, 15:28
Updated 22 октября, 15:28
Ключевые темы затронули реализацию госполномочий по опеке и попечительству, установление туристического налога, внесение изменений в городской бюджет, а также строительство и содержание дворовых детских игровых и спортивных площадок. В работе приняли участие 34 депутата, глава Администрации города Алексей Логвиненко и городской прокурор Олег Фрикель. Руководила заседанием Председатель городской Думы — глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина.
Одним из главных вопросов для депутатов городской Думы остается тема опеки и попечительства детей-сирот и недееспособных ростовчан. В настоящее время опека осуществляется в отношении 2834 человек из которых 1602 дети-сироты.
В прошлом 2023 году специалистами Департамента и районных управлений социальной защиты населения обследованы условия проживания 238 недееспособных граждан. Проверка показала, что условия содержания отвечают всем требованиям. Работая над проектом решения, депутаты городской Думы побывали в Советском районе донской столицы, где посетили нескольких детей-сирот, получивших квартиры в ЖК «Соловьиная роща». По отзывам ребят, условия более чем отличные.
Председатель комиссии по здравоохранению и вопросам социальной защиты городской Думы Ростова-на-Дону Юлия Порутчикова отмечает, что реализация таких важных государственных проблем как опека и попечительство, в подобном контексте депутаты городской Думы слушают впервые.
— Это связано с тем, что сегодняшние вопросы касаются как новорожденных, так и стариков. В связи с этим эти полномочия были перераспределены между районными управлениями образовании и управлениями социальной защиты. Одни занимаются несовершеннолетними, другие недееспособными взрослыми, — пояснила Юлия Порутчикова.
Депутат добавила, что комиссия при подготовке к рассмотрению этого вопроса провела уже два заседания, и в проекте решения предлагает поддержать специалистов и обеспечить их бесплатным проездом. Необходим и автомобиль для перевозки детей, оставшихся без попечения родителей в социальные учреждения.
Тем не менее главным социальным вопросом, который реализуется для детей-сирот в Ростове остается вопрос по предоставлению жилья.
— На сегодняшний день у нас 485 детей, которые являются нуждающимися. В 2023 году получили жилье в специальном фонде 150 человек, в этом году 161 человек, и на следующий год планируется обеспечить квартирами 108 детей, — добавила председатель комиссии по здравоохранению и вопросам социальной защиты.
Не менее важным для депутатов городской Думы стало рассмотрение вопроса о внесении изменений в решение «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
Председатель комиссии по бюджету городу, налогам и сборам Игорь Климов отметил, что с новыми изменениями доходная часть городского бюджета увеличится на 1 млрд 66 млн рублей. Львиная доля изменений придется на налоговую часть, которая формируется из собственных налоговых поступлений и составляет около 1 млрд 33 млн рублей.
— Это и поступления от налога на доходы физических лиц, и налоги на землю, а также доходы от уплаты УСН, который увеличился. В бюджете предусмотрено порядка 520 млн рублей на департамент ЖКХ и энергетики для покупки 36 единиц уборочной техники в зимнее время. Кроме того, все социальные меры, которые предусмотрены городским бюджетом, также обеспечены денежными средствами, — сказал Игорь Климов.
Климов напомнил, что с 1 января 2025 года вступают в силу изменения в налоговый кодекс РФ и в связи с этим, Дума принимает изменения в свои нормативно-правовые акты.
Первое изменение — это налог на имущество физических лиц, который с января 2025 года будет измеряться в 2,5%, при условии, что имущество физических лиц превышает стоимость в 300 млн рублей. Таких объектов, по словам депутата, в городе около 18. Второе изменение связано с федеральной нормой, которая ввела право применения муниципалитетами туристического налога.
— Этот налог прогрессивный, он в 2025 году будет порядка 1% и до 2029 года поднимется до 5%. это означает, что туристы, приезжающие в город Ростов-на-Дону, при заселении в гостиницу, хостел, будут платить налог не менее 100 рублей. Этот вопрос рассмотрели на депутатских слушаниях, на заседаниях постоянной комиссии с представителями гостиничной отрасли и налоговой службы, внимательно заслушали доводы и пришли к выводу, что налог вводится правомерно. Так как на сегодня, прогнозируемый сбор от налога в городскую казну составит около 180 млн рублей в 2026 году, что позволит планово развивать туристическую отрасль в нашем городе, — подчеркнул Игорь Климов.
Затронули на заседании городской Думы состояние и развитие как детских, так и спортивных площадок.
В настоящее время в донской столице 1,5 тысяч детских площадок, 808 из которых муниципальные. На их содержание из городского бюджета было выделено в текущем году 22 млн рублей, а годом ранее на эти цели было потрачено 65,2 млн.
В этом году на выделенные средства планируется привести в порядок 54 площадки, где установят 472 новых игровых элемента. В процессе обследования дворовых территорий города, было выявлено и 60 бесхозных детских площадок, как пояснили на заседании, их внесут в реестр бесхозяйственного имущества дальнейшим содержанием.
Депутаты поручили департаменту ЖКХ совместно с казначейством города включить в бюджет Ростова на 2025 год финансирование на обустройство детских площадок, а главам районов до 8 ноября определить потребности и объемы работ.
Иначе в городе обстоят дела с развитием спортивной инфраструктуры. В настоящее время город располагает 2059 спортивными сооружениями, 410 спортзалами и 76 бассейнами.
За прошлый год в донской столице было открыто 2 футбольных поля, 7 скейтплощадок, 10 спортплощадок, установлено оборудование для воркаута и обустроено футбольное поле на гребном канале. Депутаты отметили, что большой вклад в развитие спортивной инфраструктуры в нашем городе вносят сами инвесторы. Ярким примером может послужить Суворовский и Ворошиловский районы города.
По итогу рассмотрения этого вопроса, Дума решила поручить управлению по физической культуре и спорту контролировать все спортивные стройки, а также заложить средства бюджета на обустройство еще 5 спортивных площадок в черте города.