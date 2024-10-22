Налоги, бюджет и опека стали главными вопросами на заседании городской Думы Ростова

— Этот налог прогрессивный, он в 2025 году будет порядка 1% и до 2029 года поднимется до 5%. это означает, что туристы, приезжающие в город Ростов-на-Дону, при заселении в гостиницу, хостел, будут платить налог не менее 100 рублей. Этот вопрос рассмотрели на депутатских слушаниях, на заседаниях постоянной комиссии с представителями гостиничной отрасли и налоговой службы, внимательно заслушали доводы и пришли к выводу, что налог вводится правомерно. Так как на сегодня, прогнозируемый сбор от налога в городскую казну составит около 180 млн рублей в 2026 году, что позволит планово развивать туристическую отрасль в нашем городе, — подчеркнул Игорь Климов.