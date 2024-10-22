Наталья Орейро к финалу сериала «Комбинация» от Wink. ru записала песню «Рашн герлз»

Восьмисерийный байопик рассказывает о творческом пути участниц женской поп-группы «Комбинация»: Алены Апиной, Татьяны Ивановой, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Но в центре истории — судьба продюсера группы Александра Шишинина (Никита Кологривый). По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Шишинин после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят вокалисток Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и Алену Апину (Анастасия Уколова), создав первую в Советском Союзе женскую группу. Все участники группы — девушки, которые с помощью песен рассказывают о своей нелегкой судьбе и об эпохе.