Т2 запустила VoLTE в Ростовской области

«Развитие и усиление сетевой инфраструктуры остается для Т2 стратегической задачей. Только с начала года техническая дирекция компании провела модернизацию в 18 городах и 23 районах региона, уделив внимание не только крупным городам и районным центрам, но и малым населенным пунктам. Это позволяет нам обеспечить для абонентов качественный сервис и максимальную доступность технологии VoLTE на всей территории Ростовской области. Клиенты компании уже сейчас могут в полной мере оценить быстрое соединение и кристально чистое качество передачи голоса».