55% жителей ЮФО уверены, что высокий процент по вкладам обгонит инфляцию

При этом более половины опрошенных считают высокий процент по вкладам эффективным способом сберечь накопления и догнать инфляцию. Треть респондентов не согласны с этим утверждением. В целом по стране наиболее позитивны в своих оценках жители Центрального (63%), Приволжского (57%), Северо-Кавказского и Сибирского (по 56%) федерального округов, а меньше всего на высокие ставки надеются на Дальнем Востоке (36%).