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Posted 23 октября, 06:17

Published 23 октября, 06:17

Modified 23 октября, 06:18

Updated 23 октября, 06:18

55% жителей ЮФО уверены, что высокий процент по вкладам обгонит инфляцию

55% жителей ЮФО уверены, что высокий процент по вкладам обгонит инфляцию

23 октября 2024, 06:17
Фото: Изображение Midjourney
Почти 40% жителей южных территорий России уверены, что ставки по вкладам могут повыситься до конца текущего года, а 55% жителей ЮФО считают, что высокий процент по вкладам и вовсе обгонит инфляцию. Такие данные публикует ВТБ, ссылаясь на опрос, проведенный со 2 по 8 октября.

60% южан уже открыли вклады в банках, причем ранее они не особо доверяли банкам. 45% из них в текущем году распределили средства между несколькими банками, чтобы подстраховаться, остальная часть доверяет свои сбережения только одному банку.

Самыми бережливыми среди россиян оказались жители Северо-Западного федерального округа (здесь вклады или накопительные счета есть у 93% опрошенных), а меньше всего вкладов и счетов открывают жители ДФО. Согласно исследованию, 29% опрошенных жителей Дальнего Востока не хранят сбережения в банках. На юге страны таких людей значительно меньше и их количество, согласно проведенному опросу составляет 21%.

При выборе банка для размещения своих накоплений жители ЮФО руководствуются условиями самого вклада и надежностью банка — об этом заявили 71% участников опроса. Среди других факторов стало удобство дистанционных услуг и стабильность банка, по этим категориям цифры были одинаковые и составили 38%, а вот близость банка к дому или офису стала актуальна только для 11% жителей южного округа.

Для 65% жителей Юга России главным определяющим параметром вклада стала выгодная процентная ставка. 38% жителей Юга обращают больше всего внимания на срок вклада, 36% — на условия досрочного снятия средств, а 39% — на возможность открытия вклада в онлайн-формате. Каждый третий опрошенный назвал в качестве важного критерия способ выплаты процентов, 31% — возможность пополнения дополнительными средствами.

Каждый второй участник опроса по стране предположил, что до конца года ставки по вкладам могут вырасти еще больше. По Югу такого мнения придерживаются 38% респондентов, а 25% считает, что ставки останутся на прежнем уровне.

При этом более половины опрошенных считают высокий процент по вкладам эффективным способом сберечь накопления и догнать инфляцию. Треть респондентов не согласны с этим утверждением. В целом по стране наиболее позитивны в своих оценках жители Центрального (63%), Приволжского (57%), Северо-Кавказского и Сибирского (по 56%) федерального округов, а меньше всего на высокие ставки надеются на Дальнем Востоке (36%).

Добавим, что опрос проводился по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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