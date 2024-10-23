АО СК «РСХБ-Страхование» на площадке Россельхозбанка проведет онлайн-вебинар

Posted 23 октября, 10:02
Published 23 октября, 10:02
Modified 23 октября, 10:03
Updated 23 октября, 10:03
В рамках прямого эфира с главным экспертом отдела мониторинга и страховой экспертизы Управления андеррайтинга, методологии и контроля сельскохозяйственных рисков АО СК «РСХБ-Страхование» Еленой Сергеевой поговорим о:
— симптоматике опасных болезней
— клинической диагностике
— специфической профилактике
— мерах профилактики и борьбы
— действующих ветеринарных правилах.
Подключайтесь к эфиру 28 октября в 16:00 по московскому времени по ссылке.