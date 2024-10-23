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Posted 23 октября, 10:02

Published 23 октября, 10:02

Modified 23 октября, 10:03

Updated 23 октября, 10:03

АО СК «РСХБ-Страхование» на площадке Россельхозбанка проведет онлайн-вебинар

АО СК «РСХБ-Страхование» на площадке Россельхозбанка проведет онлайн-вебинар

23 октября 2024, 10:02
Фото: freepik.com
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АО СК «РСХБ-Страхование» на площадке Россельхозбанка «Своё Фермерство» проведет онлайн-вебинар про эпизоотическую ситуацию в Российской Федерации с 1 по 3 квартал 2024 года.

В рамках прямого эфира с главным экспертом отдела мониторинга и страховой экспертизы Управления андеррайтинга, методологии и контроля сельскохозяйственных рисков АО СК «РСХБ-Страхование» Еленой Сергеевой поговорим о:

— симптоматике опасных болезней
— клинической диагностике
— специфической профилактике
— мерах профилактики и борьбы
— действующих ветеринарных правилах.

Подключайтесь к эфиру 28 октября в 16:00 по московскому времени по ссылке.

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