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Posted 23 октября, 06:35

Published 23 октября, 06:35

Modified 23 октября, 06:35

Updated 23 октября, 06:35

Итоги за III квартал 2024 года: прибыль страховой компании «Югория» выросла в 2 раза

Итоги за III квартал 2024 года: прибыль страховой компании «Югория» выросла в 2 раза

23 октября 2024, 06:35
Фото: 1MI
В период с января по сентябрь 2024 года АО «ГСК „Югория“ продемонстрировала значительный рост ключевых финансовых показателей. Прибыль компании увеличилась на 88%, достигнув 3,1 миллиарда рублей, а объем собранных страховых премий составил 26,7 миллиарда рублей.

Собственный капитал «Югории» возрос на 19% и составил 14,6 миллиарда рублей, обеспечивая доходность на акционерный капитал (ROE) в размере 29,5%. Общие активы компании достигли 49,6 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

По итогам первых трех кварталов «Югория» выплатила свыше 12,9 миллиарда рублей, урегулировав более 100 тысяч страховых случаев. Среди крупных выплат — 190 миллионов рублей владельцу погибшего грузового судна.

Компания расширяет портфель корпоративных страховых продуктов, заключив соглашения с крупнейшими лизинговыми компаниями, такими как CARCADE, «Балтийский лизинг», «Европлан», «Интерлизинг», «Сбербанк Лизинг» и другими. Это обеспечило компании высокий темп роста на уровне 167%. Партнерство с РОАД способствовало расширению сотрудничества с автомобильными дилерами, укрепляя её позиции на рынке автострахования. На сегодняшний день «Югория» сотрудничает с 540 автодилерами по всей стране.

Кроме того, компания развивает агентский портфель, внедряя новые сервисы для агентов, количество которых приближается к 12 тысячам. Генеральный директор Олег Овсяницкий отметил, что компания расширяет свою географию предоставления услуг. Ранее популярные на Урале и в Сибири, теперь они востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах центрального округа, где темп роста бизнеса составил 123%.

#Общество
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