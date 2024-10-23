Итоги за III квартал 2024 года: прибыль страховой компании «Югория» выросла в 2 раза

Кроме того, компания развивает агентский портфель, внедряя новые сервисы для агентов, количество которых приближается к 12 тысячам. Генеральный директор Олег Овсяницкий отметил, что компания расширяет свою географию предоставления услуг. Ранее популярные на Урале и в Сибири, теперь они востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах центрального округа, где темп роста бизнеса составил 123%.