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Posted 23 октября, 11:03

Published 23 октября, 11:03

Modified 23 октября, 11:04

Updated 23 октября, 11:04

РЭО: Система обращения с ТКО в новых регионах переходит на российские стандарты

РЭО: Система обращения с ТКО в новых регионах переходит на российские стандарты

23 октября 2024, 11:03
Фото: 1MI
Российский экологический оператор ведет мониторинг системы обращения с ТКО в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Там уже работают региональные операторы.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что новые регионы постепенно переходят на российские стандарты обращения с отходами и что регоператоры создают филиалы, заключают договоры с операторами по обращению с ТКО, ведется работа по заключению договоров с физическими и юридическими лицами на оказание услуги по вывозу ТКО. Он уточнил, что в ЛНР процесс внедрения института регоператоров планируют завершить в следующем году.

Летом этого года статусы регоператоров в новых регионах получили три предприятия. Первое — это ГБУ «Экологический оператор Херсонской области», который обслуживает территорию региона с населением 445 тысяч человек, где ежемесячно вывозится 7,5 тысячи тонн отходов на 12 полигонов. В ДНР с населением 2,2 миллиона человек приступил к работе регоператор ГУП «ДОНСНАБКОМПЛЕКТ». Компания открыла семь филиалов, ежемесячно вывозится 55 тысяч тонн отходов на 29 полигонов. В Запорожской области в ГУП «ЭкологияРесурс» создано три филиала, которые обслуживают 620 тысяч человек. Ежемесячно вывозится 5,8 тысячи тонн отходов на три полигона.

Формированию системы обращения с ТКО в новых регионах способствует в том числе программа социально-экономического развития новых регионов, утвержденная Правительством РФ. Напомним, этой осенью программа была продлена до 2030 года.

Всего для функционирования комплексной системы обращения с ТКО в новых субъектах РФ нужно создать 11 крупных мусороперерабатывающих предприятий.

#Общество
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