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Posted 24 октября, 15:41

Published 24 октября, 15:41

Modified 24 октября, 15:41

Updated 24 октября, 15:41

ЕР: Бюджет на три будущих года предусматривает финансирование социальных обязательств

ЕР: Бюджет на три будущих года предусматривает финансирование социальных обязательств

24 октября 2024, 15:41
Фото: er.ru
Партия «Единая Россия» поддержала проект федерального бюджета на 2025–2027 годы, обеспечивающий финансирование социальных и оборонных обязательств.

Партия «Единая Россия» совместно с правительством утвердила проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. Основное внимание в документе уделяется социальным обязательствам, народной программе партии и вопросам обороны. Врио секретаря генсовета Владимир Якушев отметил, что бюджет включает поддержку участников СВО и их семей, а также технологическое развитие страны. Об этом пишет mkset.

Одним из главных приоритетов бюджета остается социальная поддержка. В нем предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам, средний размер страховой пенсии по старости составит 24 тысячи рублей в следующем году. На поддержку семей с детьми выделят 10 трлн рублей, из которых около 4 трлн пойдут на единовременные пособия.

Программы, предложенные «Единой Россией», включают индексацию материнского капитала и продолжение семейной ипотеки. На капитальный ремонт школ ежегодно выделяется 60 млрд рублей, а также 15 млрд на дополнительное финансирование. Планируется строительство более 100 новых детсадов и ремонт свыше 800 существующих к 2030 году, пишет er.ru.

Финансирование предполагает дополнительные средства для техникумов и кампусов мирового уровня, а также поддержки культуры и спорта. Предусмотрены меры по модернизации здравоохранения, в частности для борьбы с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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