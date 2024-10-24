ЕР: Бюджет на три будущих года предусматривает финансирование социальных обязательств

Posted 24 октября, 15:41
Published 24 октября, 15:41
Modified 24 октября, 15:41
Updated 24 октября, 15:41
Партия «Единая Россия» совместно с правительством утвердила проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. Основное внимание в документе уделяется социальным обязательствам, народной программе партии и вопросам обороны. Врио секретаря генсовета Владимир Якушев отметил, что бюджет включает поддержку участников СВО и их семей, а также технологическое развитие страны. Об этом пишет mkset.
Одним из главных приоритетов бюджета остается социальная поддержка. В нем предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам, средний размер страховой пенсии по старости составит 24 тысячи рублей в следующем году. На поддержку семей с детьми выделят 10 трлн рублей, из которых около 4 трлн пойдут на единовременные пособия.
Программы, предложенные «Единой Россией», включают индексацию материнского капитала и продолжение семейной ипотеки. На капитальный ремонт школ ежегодно выделяется 60 млрд рублей, а также 15 млрд на дополнительное финансирование. Планируется строительство более 100 новых детсадов и ремонт свыше 800 существующих к 2030 году, пишет er.ru.
Финансирование предполагает дополнительные средства для техникумов и кампусов мирового уровня, а также поддержки культуры и спорта. Предусмотрены меры по модернизации здравоохранения, в частности для борьбы с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.