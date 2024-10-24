ЕР: Бюджет на три будущих года предусматривает финансирование социальных обязательств

Одним из главных приоритетов бюджета остается социальная поддержка. В нем предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам, средний размер страховой пенсии по старости составит 24 тысячи рублей в следующем году. На поддержку семей с детьми выделят 10 трлн рублей, из которых около 4 трлн пойдут на единовременные пособия.