Александр Ищенко: Сфера образования — приоритетная статья расходов областного бюджета

Posted 25 октября, 13:08
Published 25 октября, 13:08
Modified 25 октября, 13:20
Updated 25 октября, 13:20
Донская система образования одна из крупнейших в стране, как отметил председатель донского парламента Александр Ищенко, она входит в пятерку систем образования регионов. Сегодня на Дону работает 1314 детских садов, 1140 школ, 331 учреждение дополнительного образования и 127 учреждений среднего профессионального образования.
— Уже в текущем году приоритетной статьей расходов областного бюджета является сфера образования. Каждый четвертый рубль областного бюджета идет на образование. Вместе с губернатором и региональным правительством мы обсуждаем основы бюджетной политики на следующую трехлетку. И очевидно, что бюджетные расходы нам необходимо проектировать так, чтобы они в наибольшей степени решали задачи именно развития системы образования. Это вопросы капитального характера, вопросы модернизации существующих учреждений, вопросы методики преподавания и заработной платы педагогов. Это целый комплекс задач, которые мы сегодня обсуждаем в преддверии принятия областного бюджета на ближайшую трехлетку, — пояснил Александр Ищенко.
Спикер донского парламента добавил, что губернатор Ростовской области определил развитие сферы образования как ключевое направление.
— За три года из областного бюджета выделены средства на капитальный ремонт 144 школ, из них 86 уже капитально отремонтированы, и до конца года на 20 объектах будет завершен капитальный ремонт. Но нам необходимо не только ремонтировать школы, нам нужно строить новые, особенно там, где есть потребность. Кроме того, необходимо менять и содержательную сторону образовательного процесса. Одно из направлений этой работы — программа «Школа мечты», и комплексная задача для всех органов власти сегодня, которые причастны к системе образования, обеспечить сочетание разных факторов развития наших школ и детских садов, — подчеркнул Александр Ищенко.
Второй ключевой задачей в сфере образования является кадровая обеспеченность. Председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко отметил, что здесь речь идет не сколько о заполнении кадровых вакансий, а сколько о грамотном распределении нагрузки среди учителей в образовательных организациях.
— На заседании мы определим меры, которые примут на законодательном уровне, для того, чтобы обеспечить реализацию в Ростовской области тех задач, которые поставил перед органами власти президент России Владимир Путин в системе образования, и я уверен, что эти задачи будут решены, — сказал Александр Ищенко.
С развитием образования связаны и изменения в бюджете текущего 2024 года. В областную казну дополнительно поступит 3 млрд рублей. Из которых 1,8 млрд составит прибавка собственных доходов областного бюджета. Именно такая сумма распределяется сегодня из резерва, на повышение заработных плат бюджетных сфер, к которым относятся учителя, врачи и другие специалисты.
— Для увеличения заработной платы и обеспечения существующего уровня льгот, выделяется около 1 млрд 550 млн рублей именно на систему образования. Деньги будут направлены в школы и детские сады, что позволит до конца текущего года решить абсолютно все стоящие задачи в системе образования, включая индексацию оплаты труда педагогам и выплаты за классное руководство. Кроме того, в бюджете выделяется 155 млн дополнительно на завершение реконструкции Мариинской гимназии, 155 млн дополнительно выделяется на капитальный ремонт трех школ, в Азовском районе, Волгодонске и Октябрьском районе. Для решения важных задач, которые волнуют жителей крупных микрорайонов Ростова и Азова выделяется 10 млн рублей для дополнительных расходов по вводу в эксплуатацию трех новых построенных школ. Две в Левенцовке и одна в Азове. Эти расходы позволят дооборудовать школы и сделать их более комфортными и обеспеченными. 113 млн выделяется на антитеррористическую защиту образовательных учреждений, — рассказал спикер донского парламента.
По его словам, образование на сегодня — это задача номер один, и она является частью широкой государственной работы, куда входит поддержка семей, многодетных семей, семей участников СВО и так далее. Этот приоритет в бюджете будет сохраняться и дальше, в предстоящий период на три финансовых года.