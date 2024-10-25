Александр Ищенко: Сфера образования — приоритетная статья расходов областного бюджета

— Для увеличения заработной платы и обеспечения существующего уровня льгот, выделяется около 1 млрд 550 млн рублей именно на систему образования. Деньги будут направлены в школы и детские сады, что позволит до конца текущего года решить абсолютно все стоящие задачи в системе образования, включая индексацию оплаты труда педагогам и выплаты за классное руководство. Кроме того, в бюджете выделяется 155 млн дополнительно на завершение реконструкции Мариинской гимназии, 155 млн дополнительно выделяется на капитальный ремонт трех школ, в Азовском районе, Волгодонске и Октябрьском районе. Для решения важных задач, которые волнуют жителей крупных микрорайонов Ростова и Азова выделяется 10 млн рублей для дополнительных расходов по вводу в эксплуатацию трех новых построенных школ. Две в Левенцовке и одна в Азове. Эти расходы позволят дооборудовать школы и сделать их более комфортными и обеспеченными. 113 млн выделяется на антитеррористическую защиту образовательных учреждений, — рассказал спикер донского парламента.