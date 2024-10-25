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Posted 25 октября, 12:51

Published 25 октября, 12:51

Modified 25 октября, 12:53

Updated 25 октября, 12:53

Безопасный звонок спасет от мошенников

Безопасный звонок спасет от мошенников

25 октября 2024, 12:51
Фото: 1MI
Виды телефонных мошенничеств сегодня разнообразны как никогда. Человека могут обмануть под видом опроса, какого-то розыгрыша или звонка от представителя якобы силовых структур. Чтобы обезопасить своих абонентов, в МТС сделали функцию «Безопасный звонок».

Ее цель снизить риски, связанные с мошенническими звонками. Принцип работы прост, искусственный интеллект на основе Big Data анализирует разговор и выявляет признаки мошенничества. Если в диалоге присутствует подозрительная активность, ИИ сразу предупреждает абонента голосовым уведомлением о потенциальной угрозе. И далее абонент сам решает продолжать ему разговор или нет.

По словам директора МТС в Ростовской области Игоря Марьясова, за последний год число и разнообразие мошеннических звонков стремительно растет. Обычному человеку становится все сложнее определить: мошеннический сценарий разыгрывают перед ним сейчас или нет. «Безопасный звонок» позволит оперативно пресекать схемы злоумышленников, обезопасив телефонные разговоры наших абонентов и их данных, — добавил Игорь Марьясов.

Ранее оператор провел исследование, которое показало как чаще всего представляются телефонные злоумышленники. Оказалось, что мошенники предпочитают называться сотрудниками сотовых операторов (78%), сотрудниками социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также сотрудниками банков (5%) и других ведомств. Самая высокая активность телефонных звонков от злоумышленников приходится на будние дни с 14:00 до 16:00. Реже всего такие звонки поступают в выходные дни вечером.

Напоминаем, что борьба с телефонными мошенниками имеет федеральный характер. В конце 2023 года Роскомнадзор сообщил, что за год в России удалось заблокировать более 622 млн звонков с подменных номеров.

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