Безопасный звонок спасет от мошенников

Ранее оператор провел исследование, которое показало как чаще всего представляются телефонные злоумышленники. Оказалось, что мошенники предпочитают называться сотрудниками сотовых операторов (78%), сотрудниками социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также сотрудниками банков (5%) и других ведомств. Самая высокая активность телефонных звонков от злоумышленников приходится на будние дни с 14:00 до 16:00. Реже всего такие звонки поступают в выходные дни вечером.