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Posted 25 октября, 11:05

Published 25 октября, 11:05

Modified 25 октября, 11:05

Updated 25 октября, 11:05

МТС Банк запустил потребительский кредит на покупку автомобиля

МТС Банк запустил потребительский кредит на покупку автомобиля

25 октября 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney
Реклама. ПАО «МТС-Банк». erid: LjN8K8M8s
МТС Банк запустил новый продукт для розничных клиентов «Кредит на покупку авто (Не автокредит)» по ставке 29,9% годовых. Средства кредита можно использовать как на покупку понравившегося автомобиля, отвечающего требованиям банка, так и на другие потребительские цели.

При этом при оформление приобретённого автомобиля в залог МТС Банку в течение 60 дней позволит снизить ставку по кредиту до 26,9% годовых.

Кредит в сумме от 400 000 рублей до 7 000 000 рублей предоставляется на срок от одного года до пяти лет. При этом купить на выданные по кредиту средства можно как новый, так и подержанный автомобиль производителей из России, Китая, Южной Кореи, стран Европейского Союза и Великобритании, Японии и США.

МТС Банк примет в залог автомобили категории B, с возрастом не более 10 лет для российских производителей и не более 15 лет для иностранных на дату заключения договора. Пробег автомобиля должен составлять от 1 000 до 250 000 километров, а рыночная стоимость — не менее 500 000 рублей, исходя из оценки МТС Банка на момент заключения кредитного договора. Также автомобиль не должен числиться в розыске, находиться в залоге или лизинге, и быть технически исправен.

Более подробная информация о продукте «Не автокредит» доступна на сайте МТС Банка, где также дистанционно можно оформить заявку на кредит.

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