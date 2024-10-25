МТС Банк запустил потребительский кредит на покупку автомобиля

МТС Банк примет в залог автомобили категории B, с возрастом не более 10 лет для российских производителей и не более 15 лет для иностранных на дату заключения договора. Пробег автомобиля должен составлять от 1 000 до 250 000 километров, а рыночная стоимость — не менее 500 000 рублей, исходя из оценки МТС Банка на момент заключения кредитного договора. Также автомобиль не должен числиться в розыске, находиться в залоге или лизинге, и быть технически исправен.