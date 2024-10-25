ПСБ запустил семейную ипотеку на строительство индивидуального жилья

*Программа «Семейная ипотека. ИЖС». Полная стоимость кредита — от 6,689 до 7,950%. Ставка 6% годовых применяется по программе «Семейная ипотека. ИЖС» при наличии страхования, для семей с ребенком, не достигшим 7 лет или до 18 лет с установленной категорией «ребенок-инвалид» или с двумя и более детьми до 18 лет, — на приобретение индивидуального жилого дома в малоэтажных жилых комплексах с земельным участком, либо на строительство индивидуального жилого дома по договору строительного подряда на земельном участке, принадлежащем заемщику, либо на приобретение земельного участка у физического или юридического лица, ИП строительства на нем индивидуального жилого дома по договору строительного подряда. Первоначальный взнос от 20,01 до 80%. Сумма кредита от 500 000 до 12 млн ₽ для объектов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн ₽ для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ.