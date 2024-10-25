«Ростовское» кладбище расширят на 80 тысяч погребений

Posted 25 октября, 13:18
Published 25 октября, 13:18
Modified 25 октября, 13:20
Updated 25 октября, 13:20
Об этом сообщил директор Департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону Станислав Марченко.
В настоящее время муниципальное кладбище города Ростова-на-Дону «Ростовское» заполнено захоронениями ориентировочно на 98%. При использовании резервных зон на территории муниципального кладбища количество свободных мест, пригодных для захоронений, составит примерно 3500 мест.
— При использовании резервных зон можно произвести еще около 3500 захоронений. Этого количества достаточно на указанный период, — говорит Станислав Марченко. — Кроме того, возможны родственные захоронения на Северном городском кладбище при предоставлении соответствующих документов.
С целью обеспечения населения города ритуальными услугами за счет средств местного бюджета была разработана проектная документация на строительство второй очереди кладбища города на территории Мясниковского района. К слову, на нее уже получено положительное заключение государственной экспертизы.
Площадь земельного участка, на котором планировалось строительство объекта составляет 399237 м². В первом этапе строительства второй очереди предусмотрено создание площадного объекта на 79,5 тысяч погребений, а также ритуальной зоны, входной зоны и обустройство сетей инженерно-технического обеспечения. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет — 1 530 623 188 рублей. Второй этап предусматривает строительство крематория, а также возведение колумбарных стен на 11,2 тысячи ячеек. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ по этому объекту составляет — 644 383 330 рублей.
— Учитывая высокую социальную значимость объекта, вопрос выделения средств бюджета на реализацию первого этапа на 2025 и 2026 годы в размере 1 573,5 миллиона рублей, был рассмотрен на октябрьском заседании Ростовской-на-Дону городской Думы при корректировке бюджета города Ростова-на-Дону на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Депутаты приняли положительное решение и выделили необходимую сумму, — сообщил директор Департамента координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону Юрий Черевиченко.
Напомним, что новое городское кладбище в Мясниковском районе построено с учетом всех необходимых требований. Территория, как и на всех других кладбищах города, разделена на кварталы. Здесь есть квартал воинских и почетных захоронений, кварталы общественных захоронений, вероисповедальные кварталы (мусульманский, буддисткий, христианский, иудейский), а также квартал для захоронения урн с прахом.
На территории кладбища уже возведены два капитальных строения. Одно из них здание для проведения траурных гражданских обрядов, второе — административный корпус.
Чтобы добраться до кладбища на общественном транспорте нужно сесть на автобус №452 с. Большие Салы — г. Ростов-на-Дону, который проходит от пригородного автовокзала через дорогу, ведущую к новому кладбищу. Маршрут обслуживают автобусы большой вместимости. В скором времени муниципалитет обещает создать еще один межмуниципальный маршрут общественного транспорта, который пройдет от остановки Храм Покровский (Северное кладбище) до нового кладбища в Мясниковском районе.