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Posted 25 октября, 13:18

Published 25 октября, 13:18

Modified 25 октября, 13:20

Updated 25 октября, 13:20

«Ростовское» кладбище расширят на 80 тысяч погребений

«Ростовское» кладбище расширят на 80 тысяч погребений

25 октября 2024, 13:18
Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Кладбище «Ростовское», которое располагается в Мясниковском районе сможет принимать умерших еще целый год. Между тем уже выделены средства на реализацию первого этапа второй очереди погоста почти на 80 тысяч погребений.

Об этом сообщил директор Департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону Станислав Марченко.

В настоящее время муниципальное кладбище города Ростова-на-Дону «Ростовское» заполнено захоронениями ориентировочно на 98%. При использовании резервных зон на территории муниципального кладбища количество свободных мест, пригодных для захоронений, составит примерно 3500 мест.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

— При использовании резервных зон можно произвести еще около 3500 захоронений. Этого количества достаточно на указанный период, — говорит Станислав Марченко. — Кроме того, возможны родственные захоронения на Северном городском кладбище при предоставлении соответствующих документов.

С целью обеспечения населения города ритуальными услугами за счет средств местного бюджета была разработана проектная документация на строительство второй очереди кладбища города на территории Мясниковского района. К слову, на нее уже получено положительное заключение государственной экспертизы.

Площадь земельного участка, на котором планировалось строительство объекта составляет 399237 м². В первом этапе строительства второй очереди предусмотрено создание площадного объекта на 79,5 тысяч погребений, а также ритуальной зоны, входной зоны и обустройство сетей инженерно-технического обеспечения. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет — 1 530 623 188 рублей. Второй этап предусматривает строительство крематория, а также возведение колумбарных стен на 11,2 тысячи ячеек. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ по этому объекту составляет — 644 383 330 рублей.

— Учитывая высокую социальную значимость объекта, вопрос выделения средств бюджета на реализацию первого этапа на 2025 и 2026 годы в размере 1 573,5 миллиона рублей, был рассмотрен на октябрьском заседании Ростовской-на-Дону городской Думы при корректировке бюджета города Ростова-на-Дону на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Депутаты приняли положительное решение и выделили необходимую сумму, — сообщил директор Департамента координации строительства и перспективного развития Ростова-на-Дону Юрий Черевиченко.

Напомним, что новое городское кладбище в Мясниковском районе построено с учетом всех необходимых требований. Территория, как и на всех других кладбищах города, разделена на кварталы. Здесь есть квартал воинских и почетных захоронений, кварталы общественных захоронений, вероисповедальные кварталы (мусульманский, буддисткий, христианский, иудейский), а также квартал для захоронения урн с прахом.

На территории кладбища уже возведены два капитальных строения. Одно из них здание для проведения траурных гражданских обрядов, второе — административный корпус.

Чтобы добраться до кладбища на общественном транспорте нужно сесть на автобус №452 с. Большие Салы — г. Ростов-на-Дону, который проходит от пригородного автовокзала через дорогу, ведущую к новому кладбищу. Маршрут обслуживают автобусы большой вместимости. В скором времени муниципалитет обещает создать еще один межмуниципальный маршрут общественного транспорта, который пройдет от остановки Храм Покровский (Северное кладбище) до нового кладбища в Мясниковском районе.

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