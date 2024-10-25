«Ростовское» кладбище расширят на 80 тысяч погребений

Чтобы добраться до кладбища на общественном транспорте нужно сесть на автобус №452 с. Большие Салы — г. Ростов-на-Дону, который проходит от пригородного автовокзала через дорогу, ведущую к новому кладбищу. Маршрут обслуживают автобусы большой вместимости. В скором времени муниципалитет обещает создать еще один межмуниципальный маршрут общественного транспорта, который пройдет от остановки Храм Покровский (Северное кладбище) до нового кладбища в Мясниковском районе.