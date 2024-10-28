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Posted 28 октября, 09:31

Published 28 октября, 09:31

Modified 28 октября, 09:32

Updated 28 октября, 09:32

На территории «Нового Ростова» еще 369 семей получили ключи от квартир

На территории «Нового Ростова» еще 369 семей получили ключи от квартир

28 октября 2024, 09:31
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
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ГК «ЮгСтройИнвест» сдала дом на территории масштабного инвестиционного проекта «Новый Ростов». Литер 6.2 умного квартала smartpolét встретил 369 семей новоселов. Вручение ключей от новых квартир по традиции застройщика превратилось в яркий праздник.

Самых маленьких жильцов развлекали аниматоры, тех кто постарше музыкой, аэрохоккеем и настольным футболом. Чтобы сохранить эмоции, для новых жильцов smartpolét была создана стильная осенняя фотозона.

smartpolét встретил новоселов дизайнерскими холлами с бесшумными лифтам и концепцией высокой цифровизации жизни в квартале.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Бесшовный Wi-Fi на всей территории, умные домофоны и шлагбаумы, а также зарядка для электромобилей — все это позволит сделать жизнь в smartpolét быстрее и ярче. Вместе с комфортными жильем новоселы получили безопасный двор без машин, где продуманы локации для детских игр, спорта и спокойного отдыха. Кроме того территория обеспечена круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Стильная архитектура, прогулочные бульвары и уникальное благоустройство — вся инфраструктура умного квартала smartpolét продумана для комфорта жителей. На территории квартала активно ведется строительство большой школы на 1100 учеников с бассейном. Прямо у дома — детский сад, рассчитанный на 200 малышей. В ближайшее время здесь раскинется новый парк на 14 га — сердце легендарной территории.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Добавим, что умный квартал smartpolét это первый жилой комплекс на территории старого аэропорта, где реализуется масштабный инвестиционный проект «Новый Ростов». На территории более 360 га планируется возвести более 1,5 млн квадратных метров жилья и создать десятки точек притяжения для ростовчан и гостей города. В их числе — образовательный кластер из 6 школ и 11 детских садов, новый большой парк, объекты спорта, здравоохранения, культуры и торговли.

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