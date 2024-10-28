На территории «Нового Ростова» еще 369 семей получили ключи от квартир

Бесшовный Wi-Fi на всей территории, умные домофоны и шлагбаумы, а также зарядка для электромобилей — все это позволит сделать жизнь в smartpolét быстрее и ярче. Вместе с комфортными жильем новоселы получили безопасный двор без машин, где продуманы локации для детских игр, спорта и спокойного отдыха. Кроме того территория обеспечена круглосуточной охраной и видеонаблюдением.