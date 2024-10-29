Ростовская область выстраивает диалог с ритейлом из соседних регионов

Posted 29 октября, 11:19
Published 29 октября, 11:19
Modified 29 октября, 11:19
Updated 29 октября, 11:19
Во время официального открытия продовольственного форума прошла торжественная церемония вручения сертификатов соответствия предприятиям участникам региональной системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Первая пятерка донских производителей в стране получила сертификаты соответствия «Сделано в России». Вручили награды и победителям премии по результатам народного голосования «Потребитель, голосуй „ЗА!“.
Тему системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» затронули и на заседании региональной комиссии по вопросам развития торговой деятельности. В ней приняли участие руководители региональных ФНС, Роспотребнадзора, Ростовстата, представители государственных органов Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской, и Ростовской областей, заместители глав администраций муниципальных образований Ростовской области, представители Общественного совета при департаменте потребительского рынка Ростовской области.
Участники заседания отметили, что в настоящее время более 4700 наименований продукции и услуг от 96 предприятий получили сертификаты «Сделано на Дону». В целях создания условий для повышения узнаваемости товаров, маркированных этим знаком, ведется работа по обеспечению визуализации знака «Сделано на Дону» в предприятиях торговли. К слову, знак уже применяется более чем в 5320 объектах.
Как подчеркнул директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов, в текущем году было организовано оказание комплексных услуг тем предприятиям, чья продукция уже маркирована знаком соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».
— С предприятиями работала профессиональная команда маркетологов, дизайнеров и SMM-специалистов. Получателями комплексной услуги стали 50 предприятий-участников системы «Сделано на Дону». Общая сумма оказанных услуг составила 6,25 млн рублей, — добавил Алексей Понкратов.
Рассмотрели на заседании и другие актуальные вопросы, в том числе о недопущении в оборот некачественной пищевой продукции и продовольственного сырья, а также об изменениях законодательства в сфере реализации алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков.
В рамках выставочной площадки организовали и торгово-закупочную сессию, в которой приняли участие более 120 производителей, 19 торговых сетей и маркетплейсов региональных и федеральных, в числе которых были организации сетевой торговли Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской области.
По словам Алексея Панктратова, сегодня сфера потребительского рынка адаптируется к изменениям, тогда как внимание сетевого ритейла обращено на отечественных товаропроизводителей в целях сокращения доли импорта.
— Подобные мероприятия дают возможность для производителей презентовать свои предприятия и продукцию, для сетевого ритейла и маркетплейсов расширить товарный ассортимент и нарастить клиентскую базу и продажи, — подчеркнул глава департамента потребительского рынка.