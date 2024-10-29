Ростовская область выстраивает диалог с ритейлом из соседних регионов

Участники заседания отметили, что в настоящее время более 4700 наименований продукции и услуг от 96 предприятий получили сертификаты «Сделано на Дону». В целях создания условий для повышения узнаваемости товаров, маркированных этим знаком, ведется работа по обеспечению визуализации знака «Сделано на Дону» в предприятиях торговли. К слову, знак уже применяется более чем в 5320 объектах.