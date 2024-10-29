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Posted 29 октября, 11:19

Published 29 октября, 11:19

Modified 29 октября, 11:19

Updated 29 октября, 11:19

Ростовская область выстраивает диалог с ритейлом из соседних регионов

Ростовская область выстраивает диалог с ритейлом из соседних регионов

29 октября 2024, 11:19
Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области.
В донской столице завершили свою работу две выставки, которые проходили в «ДонЭкспоцентре». Первая традиционная продовольственная — «Ростов гостеприимный», вторая — специализированная выставка оборудования пищевой и перерабатывающей промышленности «ЮгПродЭкспо», которая также проводится ежегодно.

Во время официального открытия продовольственного форума прошла торжественная церемония вручения сертификатов соответствия предприятиям участникам региональной системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Первая пятерка донских производителей в стране получила сертификаты соответствия «Сделано в России». Вручили награды и победителям премии по результатам народного голосования «Потребитель, голосуй „ЗА!“.

Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области

Тему системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» затронули и на заседании региональной комиссии по вопросам развития торговой деятельности. В ней приняли участие руководители региональных ФНС, Роспотребнадзора, Ростовстата, представители государственных органов Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской, и Ростовской областей, заместители глав администраций муниципальных образований Ростовской области, представители Общественного совета при департаменте потребительского рынка Ростовской области.

Участники заседания отметили, что в настоящее время более 4700 наименований продукции и услуг от 96 предприятий получили сертификаты «Сделано на Дону». В целях создания условий для повышения узнаваемости товаров, маркированных этим знаком, ведется работа по обеспечению визуализации знака «Сделано на Дону» в предприятиях торговли. К слову, знак уже применяется более чем в 5320 объектах.

Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области

Как подчеркнул директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов, в текущем году было организовано оказание комплексных услуг тем предприятиям, чья продукция уже маркирована знаком соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».

— С предприятиями работала профессиональная команда маркетологов, дизайнеров и SMM-специалистов. Получателями комплексной услуги стали 50 предприятий-участников системы «Сделано на Дону». Общая сумма оказанных услуг составила 6,25 млн рублей, — добавил Алексей Понкратов.

Рассмотрели на заседании и другие актуальные вопросы, в том числе о недопущении в оборот некачественной пищевой продукции и продовольственного сырья, а также об изменениях законодательства в сфере реализации алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков.

Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области

В рамках выставочной площадки организовали и торгово-закупочную сессию, в которой приняли участие более 120 производителей, 19 торговых сетей и маркетплейсов региональных и федеральных, в числе которых были организации сетевой торговли Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской области.

По словам Алексея Панктратова, сегодня сфера потребительского рынка адаптируется к изменениям, тогда как внимание сетевого ритейла обращено на отечественных товаропроизводителей в целях сокращения доли импорта.

— Подобные мероприятия дают возможность для производителей презентовать свои предприятия и продукцию, для сетевого ритейла и маркетплейсов расширить товарный ассортимент и нарастить клиентскую базу и продажи, — подчеркнул глава департамента потребительского рынка.

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