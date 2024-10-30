«Почта России» отчиталась о росте выручки до 161 млрд рублей за 9 месяцев

Posted 30 октября, 17:55
Published 30 октября, 17:55
Modified 30 октября, 17:55
Updated 30 октября, 17:55
Подобный рост стал возможен благодаря увеличению доходов от оказания почтовых услуг и услуг для компаний, занимающихся электронной торговлей.
Доходы от доставки письменной корреспонденции увеличились на 10%, в том числе благодаря увеличению на 26% цифровой и гибридной почты. Выручка от услуг для интернет-магазинов и маркетплейсов возросла на 61%. В настоящий момент более чем в 32 тысячах отделений «Почты России» можно получить заказы с таких площадок, как «Авито», Ozon и «МегаМаркет», а в более чем 22 тысячах отделений выдают посылки, заказанные на «Яндекс Маркете». В сентябре текущего года у «Почты России» и Wildberries появились более 250 пилотных пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях. Об этом пишут «Новые известия».
Основной целью компании называют повышение качества обслуживания клиентов. Более двух миллионов отправителей воспользовались услугой отправки через зоны самообслуживания в более чем тысяче отделений. Сервис, стартовавший в апреле 2024 года, обеспечил клиентам двойную экономию времени. Кроме того, ожидается увеличение скорости обслуживания за счет QR-идентификации, которой пользуются более шести миллионов человек.
С начала 2024 года «Почта России» возобновила сотрудничество в сфере почтовых отправлений с 24 новыми государствами, что дает компании возможность сохранять стабильное почтовое сообщение со 152 странами мира. В августе текущего года «Почта России» рассказала о запуске доставки посылок с наложенным платежом в Армению, Казахстан, Молдову и Беларусь.