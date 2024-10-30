«Почта России» отчиталась о росте выручки до 161 млрд рублей за 9 месяцев

Доходы от доставки письменной корреспонденции увеличились на 10%, в том числе благодаря увеличению на 26% цифровой и гибридной почты. Выручка от услуг для интернет-магазинов и маркетплейсов возросла на 61%. В настоящий момент более чем в 32 тысячах отделений «Почты России» можно получить заказы с таких площадок, как «Авито», Ozon и «МегаМаркет», а в более чем 22 тысячах отделений выдают посылки, заказанные на «Яндекс Маркете». В сентябре текущего года у «Почты России» и Wildberries появились более 250 пилотных пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях. Об этом пишут «Новые известия».