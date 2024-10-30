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Posted 30 октября, 17:55

Published 30 октября, 17:55

Modified 30 октября, 17:55

Updated 30 октября, 17:55

«Почта России» отчиталась о росте выручки до 161 млрд рублей за 9 месяцев

«Почта России» отчиталась о росте выручки до 161 млрд рублей за 9 месяцев

30 октября 2024, 17:55
Фото: пресс-служба Почта России.
В первые девять месяцев 2024 года выручка «Почты России» по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), достигла 161 миллиарда рублей. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подобный рост стал возможен благодаря увеличению доходов от оказания почтовых услуг и услуг для компаний, занимающихся электронной торговлей.

Доходы от доставки письменной корреспонденции увеличились на 10%, в том числе благодаря увеличению на 26% цифровой и гибридной почты. Выручка от услуг для интернет-магазинов и маркетплейсов возросла на 61%. В настоящий момент более чем в 32 тысячах отделений «Почты России» можно получить заказы с таких площадок, как «Авито», Ozon и «МегаМаркет», а в более чем 22 тысячах отделений выдают посылки, заказанные на «Яндекс Маркете». В сентябре текущего года у «Почты России» и Wildberries появились более 250 пилотных пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях. Об этом пишут «Новые известия».

Основной целью компании называют повышение качества обслуживания клиентов. Более двух миллионов отправителей воспользовались услугой отправки через зоны самообслуживания в более чем тысяче отделений. Сервис, стартовавший в апреле 2024 года, обеспечил клиентам двойную экономию времени. Кроме того, ожидается увеличение скорости обслуживания за счет QR-идентификации, которой пользуются более шести миллионов человек.

С начала 2024 года «Почта России» возобновила сотрудничество в сфере почтовых отправлений с 24 новыми государствами, что дает компании возможность сохранять стабильное почтовое сообщение со 152 странами мира. В августе текущего года «Почта России» рассказала о запуске доставки посылок с наложенным платежом в Армению, Казахстан, Молдову и Беларусь.

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