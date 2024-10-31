На отрезке М4 между Сохрановкой и Арбузовкой модернизировали сеть LTE

Posted 31 октября, 09:19
Published 31 октября, 09:19
Modified 31 октября, 09:21
Updated 31 октября, 09:21
Данная трасса является дорогой федерального назначения. По ней курсирует как пассажирский, так и грузовой транспорт. Кроме того она важна для тех автомобилистов, которые направляются со стороны столицы на юг.
Как отмечает директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов, год от года на Дону фиксируется повышенный интернет-трафик. Особенно он наблюдается на трассе М4 из-за активации туристического и грузового потоков. Это заметно в период летних отпусков и новогодних каникул.