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Posted 31 октября, 09:19

Published 31 октября, 09:19

Modified 31 октября, 09:21

Updated 31 октября, 09:21

На отрезке М4 между Сохрановкой и Арбузовкой модернизировали сеть LTE

На отрезке М4 между Сохрановкой и Арбузовкой модернизировали сеть LTE

31 октября 2024, 09:19
Фото: МТС.
На участке трассы М4 между поселками Сохрановка-Арбузовка появилось устойчивое интернет соединение и бесперебойная мобильная связь. Новое телеком оборудование установленное МТС обеспечит сигналом всех автомобилистов, которые используют эту часть федеральной трассы между поселками.

Данная трасса является дорогой федерального назначения. По ней курсирует как пассажирский, так и грузовой транспорт. Кроме того она важна для тех автомобилистов, которые направляются со стороны столицы на юг.

Как отмечает директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов, год от года на Дону фиксируется повышенный интернет-трафик. Особенно он наблюдается на трассе М4 из-за активации туристического и грузового потоков. Это заметно в период летних отпусков и новогодних каникул.

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