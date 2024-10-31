Подари мне вечерок-вечерочек: Wink. ru представляет ноябрьский кинокалендарь

Комедийную тему в ноябре продолжат еще два российских проекта, даты премьер которых будут объявлены позднее. Фильм «Битва пап» (12+) рассказывает историю противостояния отцов влюбленных Кости и Маши, решившихся пожениться. Папа Кости — военный на пенсии, прямой и волевой русский мужик, для которого свадьба должна быть в Доме офицеров, где соберется вся родня до пятого колена. Отец Маши — крупный бизнесмен, который хочет подчеркнуть свой статус перед партнерами и устроить свадьбу где-нибудь в Дубае. На то, что хотят дети, обоим папам наплевать — начинается сражение амбиций и упрямства. В ролях Максим Лагашкин, Александр Златопольский, Ирина Пегова, Людмила Артемьева, Роман Мадянов и другие. Комедийно-приключенческий сериал с Дмитрием Нагиевым «Кто быстрее» (18+) рассказывает историю водителя внедорожника и бывшего зека по прозвищу Кекчуп. Теряя сознание после аварии, он проговаривается про бриллианты и дает странные вводные: «Геленджик» и «русалка». Решив, что Кекчуп умер, девять незнакомцев пускаются в путь за добычей. Только они не знают, что по их следу идут головорезы бывшей подельницы Кекчупа и он сам, выйдя из комы. В ролях также Ольга Медынич, Анна Банщикова, Екатерина Кабак, Кирилл Полухин, Григорий Калинин и другие.