РЭО: Доля вторичного сырья при строительстве новых дорог может равняться 5%

Представители РЭО рассказали о поддержке, которая действует в отношении предприятий, использующих вторичные ресурсы при строительстве автодорог. Наряду с РЭО разработкой мер такой поддержки занимаются Минпромторг и Минприроды. В частности, предлагается установить пороговую долю вторичного сырья при строительстве автомобильных дорог. По мнению экспертов, этот показатель может составлять 5%. Стоит отметить, что в действующем постановлении № 1224 отсутствуют положения о минимальном содержании вторсырья в материалах для строительства дорог, поэтому заказчики самостоятельно определяют его объем. Однако это не создает достаточных стимулов для развития механизма зеленых закупок. РЭО выступил с инициативой устранить этот пробел.