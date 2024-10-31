РЭО: Доля вторичного сырья при строительстве новых дорог может равняться 5%

Posted 31 октября, 09:46
Published 31 октября, 09:46
Modified 31 октября, 09:46
Updated 31 октября, 09:46
Данная мера была предложена в связи с необходимостью развития механизма зеленых закупок, сокращения объемов мусора, подлежащего захоронению на полигонах, а также повышением доли переработки отходов в России, передает newsnn.ru.
Представители РЭО рассказали о поддержке, которая действует в отношении предприятий, использующих вторичные ресурсы при строительстве автодорог. Наряду с РЭО разработкой мер такой поддержки занимаются Минпромторг и Минприроды. В частности, предлагается установить пороговую долю вторичного сырья при строительстве автомобильных дорог. По мнению экспертов, этот показатель может составлять 5%. Стоит отметить, что в действующем постановлении № 1224 отсутствуют положения о минимальном содержании вторсырья в материалах для строительства дорог, поэтому заказчики самостоятельно определяют его объем. Однако это не создает достаточных стимулов для развития механизма зеленых закупок. РЭО выступил с инициативой устранить этот пробел.
Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что в прошлом году переработанное сырье уже применялось при строительстве дорог в двадцати шести субъектах. На трех федеральных автотрассах было использовано более 5,7 миллиона тонн вторичных ресурсов.
Эту и другие предлагаемые меры поддержки специалисты РЭО обсудили на международной выставке «Дорога-2024», состоявшейся в Екатеринбурге. Эксперты компании рассказали отраслевым предприятиям о мерах поддержки по вовлечению вторичных ресурсов в строительство дорог.
Вопросы применения вторсырья в дорожном строительстве были затронуты и на семинаре «Природосбережение: аспекты применения вторичных ресурсов в дорожной деятельности». Специалисты обсудили опыт применения такого сырья на пилотных участках (золошлаки, почвогрунты, резиновая крошка), а также ограничения на их использование.
В семинаре приняли участие сотрудники РЭО, представители МАДИ, РОСДОРНИИ, а также правительства Свердловской области и Федерального дорожного агентства. Кроме этого, семинар посетили специалисты предприятий-утилизаторов и производители продукции из вторичных ресурсов.
На форуме была представлена продукция производителей из вторичного сырья: модификаторы для асфальтобетона на основе резиновой крошки, ограждения и барьеры для автодорог, геотекстиль, изготовленный с использованием вторичных полимеров.
В выставке приняли участие глава Министерства транспорта и руководители подведомственных дорожных компаний. Вице-премьер Марат Хуснуллин участвовал в открытии новых автодорог по видео-конференц-связи.