На площадке банка «Центр-инвест» прошел первый правовой марафон

Более двух миллионов человек прослушали программы ЦФГ на протяжении десяти лет. За это время центры провели порядка шести тысяч мероприятий, из которых треть — выездные. Специалисты посещали школы, средние и высшие учебные заведения. Сегодня в ЦФГ проводятся занятия на такие темы, как семейный бюджет, предпринимательство, налогообложение, а также цифровые технологии и юридические вопросы.