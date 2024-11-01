На площадке банка «Центр-инвест» прошел первый правовой марафон

Posted 1 ноября, 11:35
Published 1 ноября, 11:35
Modified 1 ноября, 11:37
Updated 1 ноября, 11:37
На протяжении дня у ростовчан была возможность получить ответы на правовые вопросы от консультантов МФЦ в своем населенном пункте или районе. Вопросы можно было задавать как очно, так и по видеосвязи. В качестве экспертов выступили депутаты областного парламента и профессиональные юристы. Кроме этого, по правовым вопросам граждан консультировали сотрудники Адвокатской и нотариальной палаты региона и представители центра финансовой грамотности банка «Центр-инвест».
Первым банком, который открыл свой кассовый узел в первом многофункциональном центре донской столицы, стал банк «Центр-инвест». Его сотрудники оказали помощь в решении организационных и технических моментов. На сегодняшний день офисы ростовского МФЦ и банка работают на общих площадках.
Как отметил председатель совета директоров банка «Центр-инвест», доктор экономических наук, профессор Василий Высоков, отношения организации с МФЦ и высшими учебными заведениями можно охарактеризовать словом «односумы». Профессор пояснил, что так раньше называли себя казаки, складывавшие провизию во время похода в одну суму, поскольку это облегчало их передвижение.
По словам Высокова, участие в совместной работе повышает скорость оказания услуг для граждан и уровень их знаний, а также помогает внедрять новые цифровые технологии, снижающие риски работы банка.
Центры финансовой грамотности, открытые банком «Центр-инвест», работают в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде и ряде других городов. Это первые центры такого рода в стране. Стоит отметить, что банк стал первой коммерческой организацией, которая получила аккредитацию своей образовательной программы по финансовому просвещению граждан от Ассоциации развития финансовой грамотности. Программы центров являются одними из лучших практик каталога финансовой грамотности Ростовской области и других регионов.
Более двух миллионов человек прослушали программы ЦФГ на протяжении десяти лет. За это время центры провели порядка шести тысяч мероприятий, из которых треть — выездные. Специалисты посещали школы, средние и высшие учебные заведения. Сегодня в ЦФГ проводятся занятия на такие темы, как семейный бюджет, предпринимательство, налогообложение, а также цифровые технологии и юридические вопросы.