Стало известно по каким критериям жители Юга России покупают жилье

При всех плюсах первичной недвижимости, среди которых: отсутствие истории, современные планировки и инфраструктура, нежелание покупать жилье в новостройках продиктовано шумом и неудобством во время ремонта у соседей. Именно этот аспект чаще всего называли респонденты южных территорий, указывая его в качестве негативной стороны проживания в новостройке. Среди опрошенных в ЮФО их количество составило 57%. Среди других минусов этих объектов также часто отмечались длительное ожидание завершения строительства 43% и возможные проблемы с инфраструктурой и коммуникациями 38% и 41% соответственно. Вторичное жилье со сроком сдачи более 10 лет назад около половины опрошенных считают старым и требующим ремонта.