Стало известно по каким критериям жители Юга России покупают жилье

Posted 5 ноября, 12:39
Published 5 ноября, 12:39
Modified 5 ноября, 12:39
Updated 5 ноября, 12:39
Различные программы, а также юридические аспекты или условия кредитования, меньше всего заботят жителей нашей страны при выборе дома или квартиры. К таким выводам пришли аналитики ВТБ, после опроса проведенного в начале октября текущего года.
Для значительной части россиян наиболее комфортным для приобретения считается «молодое» вторичное жилье, с возрастом 3-10 лет. В сторону такой покупки склоняется треть жителей нашей страны. Больше всего такая недвижимость привлекает жителей Юга России, такой выбор делают 34% населения. Аналогичный процент среди жителей Юга считается удобным при покупке загородного дома, а вот приобретение жилья в новостройке рассматривает всего 17% южан. Оставшиеся 15% делают выбор в пользу вторичного жилья, возраст которого превышает 10 лет.
При всех плюсах первичной недвижимости, среди которых: отсутствие истории, современные планировки и инфраструктура, нежелание покупать жилье в новостройках продиктовано шумом и неудобством во время ремонта у соседей. Именно этот аспект чаще всего называли респонденты южных территорий, указывая его в качестве негативной стороны проживания в новостройке. Среди опрошенных в ЮФО их количество составило 57%. Среди других минусов этих объектов также часто отмечались длительное ожидание завершения строительства 43% и возможные проблемы с инфраструктурой и коммуникациями 38% и 41% соответственно. Вторичное жилье со сроком сдачи более 10 лет назад около половины опрошенных считают старым и требующим ремонта.
Основным фактором, влияющим на выбор вида недвижимости, выступает ее местоположение. Респонденты могли называть несколько ответов из предложенных и такой вариант выбрали 43% опрошенных в ЮФО. На втором месте у южан оказался бюджет, таких ответов был 41%. Далее следовали размер и планировка объекта 26%, инфраструктура и услуги поблизости 34%, состояние и отделка недвижимости 20%, состав семьи 24%, образ жизни 20% и экологичность 15%. Реже всего на выбор недвижимости, как выяснилось, влияют родственники 8%, условия кредитования 8% и юридические аспекты 4%.
Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин отметил, что в текущем году доступность ипотеки — главного финансового инструмента для россиян — существенно снизилась. Тем не менее, покупка недвижимости остается необходимой во многих ситуациях. Это и создание семьи, и рождение детей или переезд в другой город.
— Во всех этих случаях занять «выжидательную» позицию не всегда удобно, поэтому клиенты ищут альтернативные варианты. Один из них — так называемые неипотечные сделки, когда жилье приобретается за собственные деньги, без использования кредитных средств банка, — пояснил Сергей Бабин.
Напомним, что опрос ВТБ был проведен по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.