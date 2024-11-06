ВТБ: в октябре выдачи автокредитов в России сократились почти на треть

«Вслед за ипотекой и потребительским кредитованием „похолодание“ пришло и в автосегмент. Несмотря на масштабный ассортимент, спрос тормозят высокие рыночные ставки и изменившиеся условия из-за требований Центрального банка. Особо чувствительна ситуация для тех, кто предпочитает авто с пробегом, так как для новых работают субсидированные программы производителей с более доступными параметрами по кредитам. С учетом прогнозов по ключевой ставке и дальнейших планов регулятора ужесточать требования к автокредитам „холода“ на этот рынок пришли надолго», — прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.