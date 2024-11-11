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Posted 11 ноября, 09:02

Published 11 ноября, 09:02

Modified 11 ноября, 11:07

Updated 11 ноября, 11:07

Квартал как искусство: сданы первые дома в квартале «Персона»

Квартал как искусство: сданы первые дома в квартале «Персона»

11 ноября 2024, 09:02
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».
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Первые дома в эстетичном квартале «Персона» от ГК «ЮгСтройИнвест» торжественно встретили своих новоселов.

Квартал находится в 10 минутах от центра города, рядом с парком Авиаторов и «Новым Ростовом». Его стильный внешний облик скрывает богатое внутреннее пространство, где расположился эффектный арт-двор. Застройщик также благоустроил и передал зелёный и уютный сквер: специально сохранил крупномерные деревья, высадил газоны, оформил клумбы, установил удобные скамьи и гамаки. Масштабный проект квартала создала и реализует ГК «ЮгСтройИнвест». Кластер 2 состоит из трех домов, которые были построены и сданы лидером строительной отрасли в срок.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Как отметил директор компании Игорь Папко, в день сдачи первых домов в микрорайоне «Персона», свои ключи от светлых и комфортных квартир получают 364 семьи.

— Вместе с квартирами мы передаем благоустроенный и современный двор. Изюминкой микрорайона стал уютный сквер у дома, площадью более 7 тысяч квадратных метров. Я уверен, он станет точкой притяжения, где жители смогут отдыхать, гулять с детьми, заниматься спортом. В рамках реализации инвестиционного проекта на данной территории также предусмотрено размещение детского сада на 100 мест, — добавил Игорь Папко.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В честь первой, тройной сдачи застройщик подготовил настоящую праздничную программу для взрослых и детей. Новосёлы насладились выступлением музыкантов, попробовали изысканные угощения, и сделали фото в стиле высокой моды в организованной застройщиком фотозоне.

Квартал отличается непривычными для города комфортными решениями, он спроектирован по системе модулей переменной этажности. Квартиры имеют собственные террасы, а сами здания созданы по концепту с подавлением шума.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В подземный паркинг можно спуститься на лифте, не выходя на улицу, а сама обстановка приватна: по проекту построят всего два кластера.

Всё необходимое для жителей будет располагаться рядом с домом. Магазины, кафе, салоны красоты, пункты выдачи товаров, аптеки разместятся на первых этажах. Большая в городе школа и ещё два детских сада с яслями — через дорогу от квартала.

Проектная декларация: наш. дом.рф

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