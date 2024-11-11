Квартал как искусство: сданы первые дома в квартале «Персона»

Квартал находится в 10 минутах от центра города, рядом с парком Авиаторов и «Новым Ростовом». Его стильный внешний облик скрывает богатое внутреннее пространство, где расположился эффектный арт-двор. Застройщик также благоустроил и передал зелёный и уютный сквер: специально сохранил крупномерные деревья, высадил газоны, оформил клумбы, установил удобные скамьи и гамаки. Масштабный проект квартала создала и реализует ГК «ЮгСтройИнвест». Кластер 2 состоит из трех домов, которые были построены и сданы лидером строительной отрасли в срок.