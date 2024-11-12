«Единая Россия» направила в Минпросвещения список объектов образования для капремонта

Posted 12 ноября, 16:34
Published 12 ноября, 16:34
Modified 12 ноября, 16:34
Updated 12 ноября, 16:34
На Всероссийском совещании по программе капремонта образовательных объектов, проведенном в формате ВКС в Волгограде с участием министра просвещения Сергея Кравцова, врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что партия будет контролировать ход работ, пишет mkset.ru.
Владимир Якушев отметил расширение программы на детские сады и учебные заведения среднего профессионального образования. В список федерального уровня включены 3210 школ, 276 техникумов и 837 детских садов. Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада. Для каждого объекта капремонта до 12 декабря будут назначены ответственные депутаты и сенаторы от «Единой России».
С начала реализации программы капремонта обновлены почти 4,5 тысячи школьных зданий, в том числе 406 в текущем году. Планируется ввести в эксплуатацию еще более 280 школ до конца года.
Владимир Якушев отметил успешное завершение работ по ремонту школ, запланированных на текущий год, в нескольких регионах, включая Московскую и Рязанскую области, а также Адыгею, Ингушетию, Калмыкию, Татарстан и Чеченскую Республику.
По программе строительства новых школ уже введено в эксплуатацию 1411 школ на 850 тысяч учебных мест. За 2024 год построено 70 новых школ, и еще 162 школы планируется ввести в эксплуатацию до конца года. С 2019 года до 1 ноября 2024 года введено в эксплуатацию 1682 детских сада на 246 тысяч мест.
Программа капремонта школ реализуется «Единой Россией» совместно с Министерством просвещения. Она является частью народной программы партии и была предложена президентом на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ, начиная от проектирования и заканчивая приемкой, контролируют общественные штабы, сформированные «Единой Россией» и Министерством просвещения в регионах. С этого года в программе также участвуют новые регионы России.
Три года назад на съезде «Единой России» президент инициировал программу капитального ремонта школ в России. Эта программа реализуется при содействии депутатского корпуса единороссов.
«В Ростовской области в решении этой задачи депутаты поддерживают принципиальную позицию руководства области — там, где существует потребность в новых школах, они будут построены, а там, где есть необходимость, школы будут отремонтированы», — подчеркнула депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Лариса Тутова.
К началу 2024 года завершен ремонт 31 школы. В 2024 году приступили к ремонту 113 школ, из которых ремонт 85 запланировано завершить в этом году. На эти цели выделено более 10 миллиардов рублей бюджетных средств.
«То есть каждый пятый рубль из 100 рублей областного бюджета 2024 года был направлен на ремонт школ. Но эти итоги промежуточные. Программа капремонта продлена до 2030 года, для того чтобы наши дети получали качественное образование в комфортных современных условиях, для успешной реализации семейной и демографической политики нашего государства», — говорит Лариса Тутова.
После капремонта и реставрации открылась ростовская школа № 1 — памятник истории и культуры регионального значения. При реконструкции был сохранен исторический облик здания. При этом школа оснащена современной мебелью и оборудованием.