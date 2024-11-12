«Единая Россия» направила в Минпросвещения список объектов образования для капремонта

По программе строительства новых школ уже введено в эксплуатацию 1411 школ на 850 тысяч учебных мест. За 2024 год построено 70 новых школ, и еще 162 школы планируется ввести в эксплуатацию до конца года. С 2019 года до 1 ноября 2024 года введено в эксплуатацию 1682 детских сада на 246 тысяч мест.