Осторожно: мошенники используют новые схемы для взлома аккаунтов на госсервисах

Однако через несколько минут мошенники перезванивают, представляясь сотрудниками тех же порталов. Они убеждают собеседника, что ранее ему звонили злоумышленники, сообщают, что теперь его учетная запись взломана, и необходимо срочно предпринять меры для ее защиты — сообщить код из SMS для восстановления доступа. В этот момент человек, находясь под психологическим давлением неизвестных и полностью доверяя им, становится жертвой дальнейшего обмана.