Банк «Центр-инвест» поддержал инновации в промышленно-технологических проектах

Posted 14 ноября, 07:53
Published 14 ноября, 07:53
Modified 14 ноября, 07:53
Updated 14 ноября, 07:53
Совет Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) совместно с органами государственной власти и финансовыми организациями ведет серьезную работу, направленную на формирование пакета нормативно-правовых актов, которые создадут условия для эффективного технологического развития страны. В первую очередь эта работа касается поддержки инновационных проектов. Спикеры особо обозначили важность гармонизации действующих и планируемых к принятию законопроектов, которые касаются реализации технологической политики.
Зампред правления банка «Центр-инвест», председатель комиссии по вопросам финансирования малого и среднего предпринимательства ТПП РФ, кандидат экономических наук Александр Долганов особо обозначил своевременность создания рабочей группы для решения конкретных вопросов технологического развития в промышленности в сотрудничестве с представителями предприятий, финансовых организаций, органов государственной власти и институтов развития.
«В настоящее время требуется системный подход к поддержке малых технологических компаний. Включение в максимально приоритетные категории для получения льготного финансирования и доступа к поручительствам институтов развития, преференциальные налоговые режимы и содействие в экспорте продукции», — подчеркнул Александр Долганов.