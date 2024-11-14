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Posted 14 ноября, 07:53

Published 14 ноября, 07:53

Modified 14 ноября, 07:53

Updated 14 ноября, 07:53

Банк «Центр-инвест» поддержал инновации в промышленно-технологических проектах

Банк «Центр-инвест» поддержал инновации в промышленно-технологических проектах

14 ноября 2024, 07:53
Фото: freepik.
Банк «Центр-инвест» принял участие в состоявшемся восьмого ноября первом заседании рабочей группы по поддержке инноваций в проектах промышленно-технологического развития при Совете ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике.

Совет Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) совместно с органами государственной власти и финансовыми организациями ведет серьезную работу, направленную на формирование пакета нормативно-правовых актов, которые создадут условия для эффективного технологического развития страны. В первую очередь эта работа касается поддержки инновационных проектов. Спикеры особо обозначили важность гармонизации действующих и планируемых к принятию законопроектов, которые касаются реализации технологической политики.

Зампред правления банка «Центр-инвест», председатель комиссии по вопросам финансирования малого и среднего предпринимательства ТПП РФ, кандидат экономических наук Александр Долганов особо обозначил своевременность создания рабочей группы для решения конкретных вопросов технологического развития в промышленности в сотрудничестве с представителями предприятий, финансовых организаций, органов государственной власти и институтов развития.

«В настоящее время требуется системный подход к поддержке малых технологических компаний. Включение в максимально приоритетные категории для получения льготного финансирования и доступа к поручительствам институтов развития, преференциальные налоговые режимы и содействие в экспорте продукции», — подчеркнул Александр Долганов.

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