Банк «Центр-инвест» поддержал инновации в промышленно-технологических проектах

Совет Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) совместно с органами государственной власти и финансовыми организациями ведет серьезную работу, направленную на формирование пакета нормативно-правовых актов, которые создадут условия для эффективного технологического развития страны. В первую очередь эта работа касается поддержки инновационных проектов. Спикеры особо обозначили важность гармонизации действующих и планируемых к принятию законопроектов, которые касаются реализации технологической политики.