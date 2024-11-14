Эксперты определили лидеров цифровой безопасности в российских экосистемах и связи

Posted 14 ноября, 09:08
Published 14 ноября, 09:08
Modified 14 ноября, 09:25
Updated 14 ноября, 09:25
Согласно исследованию , российские цифровые компании продолжают запускать специализированные сервисы для борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. В МТС — это функции «Безопасный звонок» и «Уведомление об утечке данных». Первая приставляет собой предупреждение в виде голосового сообщения от ИИ о возможном мошенничестве во время разговора. Искусственный интеллект от Сбер и Т2 также отслеживает утечку данных в сеть и дает рекомендации абонентам для предотвращения инцидентов.
Аналитики уверены, что потребность в продуктах, связанных с безопасностью, актуальна для всего Донского края. С июня по август текущего года в Ростове и области зафиксирована динамика роста спам-звонков более чем на 86%. Если в 2023 году таких звонков было около15 миллионов, то в 2024 количество подозрительных вызовов возросло до 28 миллионов.
Летом текущего года показало, что спам звонки зачастую были рекламой и касались предоставления финансовых и медицинских услуг. Если звонки исходили от мошенников, то как правило, они представлялись социальными, банковскими или сотрудниками правоохранительных органов. По подсчетам специалистов средняя продолжительность вызова этим летом составляла 10 секунд.
Опираясь на данные исследования, директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов поясняет, что Ростовская область далеко не единственная. В других регионах России абоненты также регулярно сталкиваются с мошенниками. Исследование ВЦИОМ показало, что за последние полгода-год 67% россиян коммуницировали с телефонными и цифровыми мошенниками. Так экосистема оператора с января по сентябрь 2024 года заблокировала по всей стране более 2,3 млрд нежелательных звонков, что на 30% больше, чем годом ранее.