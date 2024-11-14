Эксперты определили лидеров цифровой безопасности в российских экосистемах и связи

Опираясь на данные исследования, директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов поясняет, что Ростовская область далеко не единственная. В других регионах России абоненты также регулярно сталкиваются с мошенниками. Исследование ВЦИОМ показало, что за последние полгода-год 67% россиян коммуницировали с телефонными и цифровыми мошенниками. Так экосистема оператора с января по сентябрь 2024 года заблокировала по всей стране более 2,3 млрд нежелательных звонков, что на 30% больше, чем годом ранее.