Губернатор Ставрополья возглавил делегацию в рамках визита в Беларусь

«Для Ставрополья Республика Беларусь давно стала одним из ведущих партнеров по самым разным направлениям», — сообщил губернатор Владимиров. Он также подчеркнул, что президент России и глава кабмина дали поручение по решению задачи, связанной с дальнейшим углублением экономических контактов между регионом и республикой. В Ставропольском крае, как напомнил Владимиров, осуществляется серьезная деятельность, направленная на развитие партнерства с Беларусью. Помимо заключения общего соглашения о сотрудничестве аналогичные документы подписаны с рядом регионов Беларуси. Отмечено и увеличение торгового оборота между Ставропольским краем и республикой. Деятельность по развитию и укреплению отношений будет продолжена, подытожил губернатор.