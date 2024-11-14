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Posted 14 ноября, 08:46

Published 14 ноября, 08:46

Modified 14 ноября, 08:46

Updated 14 ноября, 08:46

Губернатор Ставрополья возглавил делегацию в рамках визита в Беларусь

Губернатор Ставрополья возглавил делегацию в рамках визита в Беларусь

14 ноября 2024, 08:46
Фото: Валерия Алтухова..
Делегация Ставрополья под руководством губернатора Владимира Владимирова посещает с рабочим визитом Республику Беларусь. Среди делегатов — члены краевого правительства, главы краевых министерств.

В рамках поездки осуществлены визиты на ряд предприятий, функционирующих в составе одного из ведущих машиностроительных холдингов страны, пишут newizv.ru.

«Для Ставрополья Республика Беларусь давно стала одним из ведущих партнеров по самым разным направлениям», — сообщил губернатор Владимиров. Он также подчеркнул, что президент России и глава кабмина дали поручение по решению задачи, связанной с дальнейшим углублением экономических контактов между регионом и республикой. В Ставропольском крае, как напомнил Владимиров, осуществляется серьезная деятельность, направленная на развитие партнерства с Беларусью. Помимо заключения общего соглашения о сотрудничестве аналогичные документы подписаны с рядом регионов Беларуси. Отмечено и увеличение торгового оборота между Ставропольским краем и республикой. Деятельность по развитию и укреплению отношений будет продолжена, подытожил губернатор.

Владимир Владимиров поставил свою подпись под соглашением о развертывании на Ставрополье сборочного производства сельхозтехники.

«Агропромышленный комплекс края отличает высокий уровень механизации. Значительная доля техники у наших аграриев — белорусского производства», — указал губернатор Ставрополья. Он также сообщил, что возведение в регионе предприятия, где будет осуществляться выпуск машин для местного АПК, сможет способствовать лучшему покрытию потребностей ставропольских хозяйств и дальнейшему наращиванию объемов экономического сотрудничества с белорусской стороной.

Глава Ставропольского края рассказал, что более 56% тракторов, которые сейчас задействованы в хозяйствах ставропольских аграриев, и 10% комбайнов собраны в цехах белорусских предприятий.

Стоит напомнить, что торговый оборот, в частности благодаря и реализации ряда краевых государственных программ и региональных проектов, между Ставропольем и Республикой Беларусь за пять лет вырос более чем в полтора раза. За первые шесть месяцев 2024 года он достиг 113 миллионов долларов, показатель за весь 2019 год составлял 132 миллиона долларов.

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