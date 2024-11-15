Всё в дом: как получить максимум выгоды с семейным банком

Posted 15 ноября, 14:05
Published 15 ноября, 14:05
Modified 15 ноября, 14:41
Updated 15 ноября, 14:41
Деньги — дело семейное. По данным ВТБ, это утверждение разделяют около 70% россиян, которые живут вместе с родственниками. Сейчас в нашей стране насчитывается 35 млн семей, а это ни много ни мало 97 млн человек.
По данным ВЦИОМ, в топ-5 главных жизненных приоритетов россиян стабильно входят семья и деньги. В банках давно разобрались, что семья — это коллектив, объединенный общими финансовыми интересами. Люди вместе копят, сообща решают, на что потратить средства, ведут общий бюджет, планируют доходы и расходы. Логично, что если объединить эти ценности в одном продукте, то выиграют все — и банки, и клиенты.
Изначально понятие семейного банкинга подразумевало создание одного счета для группы людей. Деньги на таком счете — общие, и участники группы видят траты каждого. В России подключение нескольких пользователей к одному счету стало возможным в 2018 году, когда были внесены соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ.
Сегодня понятие семейного банкинга стало гораздо шире, чем просто единый счет на всех. Кредитные организации развивают целые экосистемы и комплексы цифровых сервисов для «финансовой ячейки общества». Кстати, сейчас совсем необязательно показывать свои траты близким, конфиденциальность можно сохранить, несмотря на общий бюджет.
Сервисы для семейных клиентов предлагают практически все значимые кредитные организации. Подобные услуги реализованы у Альфа-Банка, Т-Банка, ВТБ, Райффайзенбанка и других. Государство поощряет такой подход — семейные ценности выходят на первое место.
Рассмотрим выгоды семейного обслуживания на примере продуктов ВТБ. Как и во многих других банках, здесь в семейную группу можно включить до пяти человек. Делается это в личном кабинете на сайте банка или в приложении.
Важно, что участники «семейной» группы не обязательно должны быть членами одной семьи. При создании такой группы никто не спросит у вас документы. Это могут быть как ваши родственники, так и друзья, коллеги. К слову, за рекомендацию дебетовой карты близким и друзьям ВТБ дает вознаграждение 1000 ₽ за каждого, кто откроет карту и станет активным клиентом банка, а также зачисляет приветственный бонус новым клиентам.
Участникам семейной группы доступны следующие бонусы и привилегии:
Участники семейной группы могут получить максимальный кешбэк до 25% по десяти категориям. Для этого важно, чтобы хотя бы один был зарплатным клиентом — ему доступно четыре категории повышенного кешбэка. Супругам — еще по три категории. Также по три категории полагается старшему ребенку или другому участнику группы. Таким образом, можно выбрать до 10 категорий с максимальным возвратом за покупки. И каждый месяц лучше договариваться между собой и выбирать разные категории, чтобы получать повышенный кешбэк на максимальное количество товаров и услуг.
«ВТБ в рамках стратегии развития нацелен увеличить клиентскую базу до 35 млн россиян. Для этого мы фокусируемся на развитии комплексного обслуживания клиентов и их близких, объединяя в „Семейном банке“ разные сервисы и продукты. Возможность объединения сразу нескольких участников в финансовую группу позволит не только сэкономить на ежедневных тратах, но и получить более выгодные условия обслуживания», — комментирует управляющий банком ВТБ в Ростовской области, вице-президент Юрий Авдеев.
Кроме всего вышеперечисленного, у ВТБ есть выгодные предложения по накопительным счетам и вкладам для участников семейной группы. Например, если один из ее членов получает пенсию через ВТБ, то ему полагается специальная надбавка по накопительным счетам и вкладам. А клиенты с детьми до 14 лет имеют возможность открыть бесплатные детские карты и платежные стикеры. Пользователи семейного банка также могут рассчитать положенные федеральные выплаты, оформить имущественный налоговый вычет и распорядится материнским капиталом на погашение ипотеки. Банк не взимает комиссию за оплату детских садов и школ.
* Все условия, влияющие на получение выгоды, а также все расходы (если есть), понесет лицо, решившее воспользоваться этим банковским продуктом.
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