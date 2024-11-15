Всё в дом: как получить максимум выгоды с семейным банком

Участники семейной группы могут получить максимальный кешбэк до 25% по десяти категориям. Для этого важно, чтобы хотя бы один был зарплатным клиентом — ему доступно четыре категории повышенного кешбэка. Супругам — еще по три категории. Также по три категории полагается старшему ребенку или другому участнику группы. Таким образом, можно выбрать до 10 категорий с максимальным возвратом за покупки. И каждый месяц лучше договариваться между собой и выбирать разные категории, чтобы получать повышенный кешбэк на максимальное количество товаров и услуг.