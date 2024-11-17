Ефимов: В ЮЗАО Москвы расселили 90 домов по программе реновации

Реновация в ЮЗАО началась в 2018 году и затронула 512 зданий. По словам Ефимова, 16 тысяч человек уже переехали в 39 новых жилых зданий. В общей сложности 116 тысяч жителей юго-запада Москвы получат новые квартиры по программе реновации. Об этом пишет mos.ru.