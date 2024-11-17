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Posted 17 ноября, 14:56

Published 17 ноября, 14:56

Modified 17 ноября, 14:57

Updated 17 ноября, 14:57

Ефимов: В ЮЗАО Москвы расселили 90 домов по программе реновации

Ефимов: В ЮЗАО Москвы расселили 90 домов по программе реновации

17 ноября 2024, 14:56
На юго-западе Москвы завершился процесс переселения жителей из 90 старых домов в новые квартиры в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Реновация в ЮЗАО началась в 2018 году и затронула 512 зданий. По словам Ефимова, 16 тысяч человек уже переехали в 39 новых жилых зданий. В общей сложности 116 тысяч жителей юго-запада Москвы получат новые квартиры по программе реновации. Об этом пишет mos.ru.

Как заявили в московском правительстве, опустевшие старые дома будут снесены, а на их месте возведут новые здания с необходимой инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что на реализацию программы переселения из ветхого жилья выделено 1,2 триллиона рублей на ближайшие три года.

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