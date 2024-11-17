Ефимов: В ЮЗАО Москвы расселили 90 домов по программе реновации

Posted 17 ноября, 14:56
Published 17 ноября, 14:56
Modified 17 ноября, 14:57
Updated 17 ноября, 14:57
Реновация в ЮЗАО началась в 2018 году и затронула 512 зданий. По словам Ефимова, 16 тысяч человек уже переехали в 39 новых жилых зданий. В общей сложности 116 тысяч жителей юго-запада Москвы получат новые квартиры по программе реновации. Об этом пишет mos.ru.
Как заявили в московском правительстве, опустевшие старые дома будут снесены, а на их месте возведут новые здания с необходимой инфраструктурой.
Ранее сообщалось, что на реализацию программы переселения из ветхого жилья выделено 1,2 триллиона рублей на ближайшие три года.