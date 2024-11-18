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Posted 18 ноября, 15:06

Published 18 ноября, 15:06

Modified 18 ноября, 15:08

Updated 18 ноября, 15:08

Алексей Логвиненко: «Коммунальные службы Ростова переведены на зимний режим»

Алексей Логвиненко: «Коммунальные службы Ростова переведены на зимний режим»

18 ноября 2024, 15:06
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.
Перевод городских коммунальных служб Ростова на зимний режим включает в себя проведение тех видов работ, которые производятся только в холодное время года. В их числе — обработка от льда дорог и тротуаров, расчистка от снега. Об этом RostovGazeta сообщили в городской администрации.

Ночами в донской столице температура воздуха опускается ниже нуля градусов. Это ощущают и ростовчане, утверждая, что вечерами уже ощущается морозная холодная осень.

Сегодня была изморозь. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко поручил городским службам следить за ситуацией и сработать на опережение в случае поступления информации об ухудшении погоды.

Тем более, что все коммунальные службы города уже подготовлены к зимнему времени года.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Во всех районах Ростова прошли «Линейки готовности». Так называют мероприятие, во время которого проверяют подготовку коммунальных служб к зиме. В частности, было проверено зимнее оборудование, которое установлено на коммунальную технику. Проверено наличие ручного инструмента. Сформирован запас материалов для борьбы с гололедом. Организованы дежурные бригады.

В зоне особого внимания — обработка проезжих частей и особо опасных участков Ростова — подъемов, спусков, транспортных развязок, мостовых переходов. Накануне морозов коммунальные службы проведут их превентивную противогололедную обработку.

С отдельной просьбой администрация Ростова обращается к автовладельцам, которые еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю. Для повышения безопасности дорожного движения, сделать это рекомендуется как можно скорее.

Ранее RostovGazeta сообщала, что к работе в условиях грядущей зимы Ростов подготовил 245 единиц коммунальной техники. Из них 75 — комбинированные дорожные машины. До конца года город рассчитывает приобрести еще 34 коммунальные машины.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Заблаговременно заготовлено и 14 тысяч тонн противогололедных материалов. В их числе как традиционные смеси песка и соли, так и современные реагенты.

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