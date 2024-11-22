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Posted 22 ноября, 07:00

Published 22 ноября, 07:00

Modified 22 ноября, 07:00

Updated 22 ноября, 07:00

Дружба и партнерство: как строить отношения с амбассадорами и друзьями НКО?

Дружба и партнерство: как строить отношения с амбассадорами и друзьями НКО?

22 ноября 2024, 07:00
Фото: Совкомбанк.
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Присоединяйтесь к дискуссии на конференции «Технологии добра», которая состоится 29 ноября в Технопарке Сколково и онлайн.

Известные амбассадоры фондов и эксперты из НКО обсудят, как сотрудничать с артистами, спортсменами и другими медийными личностями для привлечения ресурсов и развития культуры взаимопомощи.

Спикеры поделятся примерами успешных инициатив и лучшими практиками по привлечению известных людей к поддержке некоммерческих организаций.

В сессии примут участие:

— Евгений Алдонин, первый вице-президент Благотворительного фонда «Ветер добрых перемен», заслуженный мастер спорта РФ по футболу, обладатель Кубка УЕФА (2005);

— Леонид Ярмольник, актер и продюсер;

— Иосифова Анастасия, директор по связям с общественностью и государством БФ «Дети-бабочки»;

— Егор Бероев, Российский актер, режиссер, соучредитель благотворительного фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть!»:

— Наталья Соколова, исполнительный директор Благотворительного фонда «Со-единение».

Модерировать сессию будет Александр Цыпкин, писатель, сценарист, эксперт по стратегическим коммуникациям, попечитель Фонда медицинских решений «Не напрасно», член Совета фонда «Дети-бабочки», попечитель «Федерации адаптивного тхэквондо Санкт-Петербурга».

Дискуссия пройдет в рамках конференции «Технологии добра» 29 ноября в Технопарке Сколково и онлайн.

Участие бесплатное, регистрация открыта по ссылке

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