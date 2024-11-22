Дружба и партнерство: как строить отношения с амбассадорами и друзьями НКО?

Posted 22 ноября, 07:00
Published 22 ноября, 07:00
Modified 22 ноября, 07:00
Updated 22 ноября, 07:00
Известные амбассадоры фондов и эксперты из НКО обсудят, как сотрудничать с артистами, спортсменами и другими медийными личностями для привлечения ресурсов и развития культуры взаимопомощи.
Спикеры поделятся примерами успешных инициатив и лучшими практиками по привлечению известных людей к поддержке некоммерческих организаций.
В сессии примут участие:
— Евгений Алдонин, первый вице-президент Благотворительного фонда «Ветер добрых перемен», заслуженный мастер спорта РФ по футболу, обладатель Кубка УЕФА (2005);
— Леонид Ярмольник, актер и продюсер;
— Иосифова Анастасия, директор по связям с общественностью и государством БФ «Дети-бабочки»;
— Егор Бероев, Российский актер, режиссер, соучредитель благотворительного фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть!»:
— Наталья Соколова, исполнительный директор Благотворительного фонда «Со-единение».
Модерировать сессию будет Александр Цыпкин, писатель, сценарист, эксперт по стратегическим коммуникациям, попечитель Фонда медицинских решений «Не напрасно», член Совета фонда «Дети-бабочки», попечитель «Федерации адаптивного тхэквондо Санкт-Петербурга».
Дискуссия пройдет в рамках конференции «Технологии добра» 29 ноября в Технопарке Сколково и онлайн.
Участие бесплатное, регистрация открыта по ссылке