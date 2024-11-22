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Posted 22 ноября, 11:10

Published 22 ноября, 11:10

Modified 22 ноября, 11:11

Updated 22 ноября, 11:11

Как строительному бизнесу завоевать лояльность клиентов на интернет-платформах

Как строительному бизнесу завоевать лояльность клиентов на интернет-платформах

22 ноября 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney.
В третьем квартале текущего года в России наблюдалось увеличение спроса на ремонтные и отделочные работы почти на 25%. Об этом сообщили представители платформы «Авито Услуги». В условиях растущей конкуренции специалисты рекомендуют активно использовать цифровые платформы для продвижения бизнеса.

По данным «Авито Услуг» и агентства ORO, 41% ремонтников и 37% строителей уже используют онлайн-ресурсы для продвижения своих услуг.

Преимущество интернет-платформ заключается в их огромной аудитории. Такие площадки позволяют быстро реагировать на изменения рынка, управлять отзывами, анализировать эффективность рекламы и укреплять доверие клиентов. «Авито Услуги» предлагают практические рекомендации для успешного продвижения ремонтных и строительных услуг в интернете.

Создайте привлекательный профиль

Загружайте исключительно профессиональные фотографии ваших проектов, включая снимки до и после. Разбейте портфолио по категориям, чтобы пользователям было проще оценить вашу работу. Пишите качественные описания и регулярно обновляйте свои работы.

Собирайте отзывы после завершения каждого проекта

Собирайте все отзывы, включая отрицательные, и оперативно на них отвечайте. Поощряйте довольных клиентов оставлять рекомендации. Следите за своей репутацией, стремясь к рейтингу выше 4,7. Демонстрируйте сертификаты и лицензии, подтверждающие вашу квалификацию.

Будьте в центре внимания

Ведите блог с советами по ремонту, обсуждайте материалы и технологии, демонстрируя свою квалификацию. Публикуйте полезный контент, чтобы клиенты уверились в вашем профессионализме.

Предлагайте выгодные предложения

Используйте сезонные скидки и создавайте специальные пакеты услуг. Предлагайте решения для разных бюджетов. Новым клиентам предоставляйте бесплатные консультации или скидки на первый заказ.

Обеспечьте быструю обратную связь

Старайтесь отвечать на запросы в течение 15 минут. Доверие и лояльность клиентов являются ключевыми элементами успеха. Постоянное внимание к качеству услуг, оперативная обратная связь и готовность исправлять ошибки укрепляют репутацию и способствуют длительным отношениям с клиентами.

Онлайн-продвижение — это реальный способ расширить свой бизнес. Для более глубокого понимания темы в ноябре платформа проведет конференцию, посвященную ремонту и строительству, где приглашенные эксперты обсудят актуальные тренды, современные инструменты и возможности рынка.

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