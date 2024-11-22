«Серебряный Лучник» — Юг объявляет о начале приема заявок на участие в премии

Posted 22 ноября, 12:08
Published 22 ноября, 12:08
Modified 22 ноября, 12:13
Updated 22 ноября, 12:13
«Серебряный Лучник» — Юг — региональный этап Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник», одной из наиболее авторитетных и престижных профессиональных наград. Участие в региональном этапе позволяет PR-специалистам и маркетологам сразиться за звание эксперта и получить признание коллег.
Очные защиты и церемония награждения лучших коммуникационных проектов Юга России пройдут в Краснодаре в середине февраля 2025 года. Обладатель Гран-при «Серебряного Лучника» — Юг гарантировано попадает в шорт-лист Национальной премии в области коммуникаций.
К участию в региональном этапе «Серебряного Лучника» приглашаются авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, работающие в сфере коммуникаций в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Это могут быть как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или специальные события, так и комплексные медиакампании, программы и стратегии, завершенные в 2024 году.
Прием заявок открыт на сайте Региональной премии. Проекты принимаются в следующих номинациях:
Участие в конкурсе бесплатное, для подачи заявки участник должен воспользоваться онлайн формой на сайте. Конкурс проходит в 2 этапа: по результатам заочного голосования жюри формируется шорт-лист проектов, а окончательное решение о присуждении Региональной премии «Серебряный Лучник» — Юг принимается после завершения очных презентаций. Публичная защита лучших проектов и церемония награждения победителей состоятся в феврале 2025 года. Часть проектов будут рекомендованы к участию в Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» без регистрационного взноса.
Заявочная кампания закончится 25 декабря 2024 года. Перечень финалистов будет объявлен после новогодних каникул.
Подать заявку, уточнить правила или посмотреть критерии оценок можно на сайте Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Юг. Здесь же размещены требования к оформлению проектов, рекомендации участникам и другие полезные материалы. В ближайшем будущем профессиональному сообществу будут представлены эксперты — члены жюри сезона 2024/25.
Оператор регионального этапа в ЮФО и СКФО — коммуникационное агентство «АГТ — Приволжье» +7 (930) 205-12-69, +7 (920) 025 73 61, luchnik@agt-south.ru.
Дом журналистики (г. Краснодар) стал партнером региональной премии «Серебряный Лучник» — Юг и в середине февраля 2025 года на своей площадке примет участников конкурса.