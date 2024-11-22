«Серебряный Лучник» — Юг объявляет о начале приема заявок на участие в премии

К участию в региональном этапе «Серебряного Лучника» приглашаются авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, работающие в сфере коммуникаций в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Это могут быть как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или специальные события, так и комплексные медиакампании, программы и стратегии, завершенные в 2024 году.